MBFW Madrid enciende las luces de IFEMA bajo el ritmo de Omar Montes, la estética motera y el glamour de Hollywood

Mercedes-Benz Fashion Week enciende sus luces en el mítico pabellón de IFEMA en Madrid. Si en las dos primeras jornadas, las firmas españolas dieron todo y mostraron unos diseños orientados a las tendencias de 2022, los diseñadores del tercer día pusieron la moda española en la máxima cúspide. En otro frenético día, centenares de personas pudieron ver las propuestas, y entre el público no faltaron influencers y celebrities. Victoria Federica, Omar Montes, Andrea Levy, Paula Echevarría o Eugenia Osborne han disfrutado de la magia de los diseños “made in Spain”

Vestidos drapeados, tejidos fluidos o prendas cómodas han sido los básicos de Mercedes Benz Fashion Week. Desde el primer diseñador al último, imaginan a una mujer libre, sin costuras y sin reglas. No podemos obviar, que Agatha Ruíz de la Prada apostó por una tendencia que todo el mundo ya lleva: color block. La Alta Costura se acerca a las calles.

La actriz Paula Echevarria en la primera fila de la colección "Pedro del Hierro" durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, 10 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Pedro del Hierro

Modelos con creaciones de Pedro del Hierro en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

¿Cómo te imaginas a la sociedad de ahora pero viviendo en los locos años 20? “REVERSE” es el título de la colección que presentó Pedro del Hierro. El diseñador rompió el hielo siendo el primero en desfilar. Presentó como tanto la mujer y el hombre usarían las mismas prendas para el día y la noche. Siguiendo las líneas de la firma, no faltó el tejido metalizado y el satén para la noche, y para el día aplicó la lana. Una diversidad real, donde el hombre escogerá para cualquier día un traje rosa.

Agatha Ruiz de la Prada

Omar Montes luce una creación de Agatha Ruiz de la Prada en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

A ritmo de Aitana, Lola Índigo y Omar Montes, la propuesta de Agatha Ruiz de la Prada para otoño/invierno está basada en la explosión del color y la comodidad. Sorprendió las sudaderas de cuello redondo, que son perfectas para el día a día, y los trajes de dos piezas para hombre. Como en el anterior desfile, el modelo masculino fue Omar Montes. El cantante junto a la diseñadora desfilaron con la bandera de Ucrania como cierre de la colección. ¿Las flores y los corazones? No faltaron. Son la esencia personal de Agatha.

Ynes Suelve

Una modelo luce en la pasarela de colección una creación de "Ynessuelves" durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

¿Te imaginas unir en un mismo espacio a Maria José Llergo y los diseños de Ynes Suelves? Deja de soñar, porque eso sucedió en el desfile de la diseñadora. Para su primera pasarela en Mercedes Benz Fashion Week quiso dejar a todo el mundo con la boca abierta y lo logró. Ynes Suelves y su madre han nombrado a la colección whYness, con el fin de hacer reflexionar al público. Todos los diseños están pensando para mujeres sin reglas con ganas de romper muro. Drapeado, encaje y telas fluidas han sido los puntos de partida de la línea.

Malne

Una modelo luce en la pasarela de colección una creación de "Malne" durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Las presentaciones no tienen que estar marcadas por las modelos con las prendas, hay nuevas formas de comunicar creaciones. Malne apostó por hacer una pequeña performance, donde ellos subidos en una plataforma iban vistiendo a las modelos y creando otro looks diferente. Splendor es el título de la colección, y la verdad que han acertado con el nombre. Fue un rayo de luz en la plena oscuridad de los tejidos de la colección.

Dominico

Una modelo luce una creación de 'Dominico' en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Decir Dominico es pensar al momento en Rosalía o Lady Gaga. El diseñador alicantino, se sube de nuevo a la pasarela de Mercedes Benz Fashion Week con una colección con el fin de quitar clichés estéticos. La marca a través del estilo motero, ciberpunk y texturas 3D, consigue llevarnos a una realidad utópica. Por cierto, aunque nos sumerge en un mundo futurista y sin futuro, los colores base no desaparecen: naranja neón, verde lima o el fucsia.

Pablo Erroz

Una modelo luce en la pasarela de colección una creación de "Pablo Erroz" durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Al igual que Roberto Verino o Félix Ramiro, el diseñador Pablo Erroz está de celebración. La firma cumple diez años y lo celebra subiendo a la pasarela, una colección basada en la historia de la marca. Bajo el nombre de Non-Seasonal 22.23, Pablo Erroz pone el foco en la prenda exterior y juega con los matices y texturas de los colores. Cada una de las piezas pone en valor, el trabajo que tiene su elaboración y las horas de dedicación que tiene. No podemos olvidar, que como en otras ocasiones, Pablo Erroz sigue manteniendo la sostenibilidad como pilar de sus diseños.

Pertegaz

Una modelo luce en la pasarela de colección una creación de "Pertegaz" durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

¿Quién no escuchó alguna vez las historias que se han vivido en el Museo Chicote de Madrid? Jorge Vazquéz, diseñador de la firma de Pertegaz quiso hacer un viaje al pasado y hacer un recorrido por ese club que han visitado personajes como Ava Gardner o Lola Flores. Pertegaz presentó unos diseños basados en esas mujeres que se sumergían en la noche de madrileña con sus mejores looks. Todas las prendas han estado ambientadas en la década de los sesenta. El movimiento y la luz en los vestidos no faltó en ninguna prenda.

Roberto Diz

Mar Flores luce en la pasarela de colección una creación de “Roberto Diz“ durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el jueves 10 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Uno de los diseñadores claves en el armario de Marta Lozano es Roberto Diz. La firma española es viral, por sus atrevidos vestidos, seguro que recuerdas el que look que llevó Madame de Rose en el fiestón de GLOW. Ahora es el turno de ver las nuevas propuestas en Mercedes-Benz Fashion Week. Para la colección de otoño/invierno, el diseñador pensó en el cine y glamour de los años 50 en Hollywood. Vestidos con largas capas, volúmenes con movimientos fluidos y estructuras sofisticadas, son las tres claves de su desfile. ¿La sorpresa? Mar Flores como modelo en la presentación.

Pilar Dalbat

El tercer día de Mercedes-Benz Fashion Week finalizó con Pilar Dalbat. La diseñadora escogió el edificio del COAM en el centro de Madrid. En este espacio donde el arte y la arquitectura está en todos los rincones, la diseñadora mostró una colección basada en una técnica milenaria que sólo perdura en Granada y Damasco: La Taracea. A través de abrigos, sobrecamisas, y chalecos, Pilar Dalbat acerca al público a uno de los oficios con más historia: la artesanía.