No hay camisa vaquera (y vaqueros) que no te hagan lookazo como Nuria Roca sabe con zapatos a todo color

Nuria Roca sabe que el look más básico y en tendencia nunca falla y menos para esta primavera. No importa la época del año en la que estemos ni el tiempo que pase, si hay un conjunto que funciona siempre, en cualquier situación y a cualquier edad ese es el total look vaquero. Puede que los años 2000 fuesen los favoritos para el denim en su versión mas superlativa, pero lo cierto es que han seguido en nuestras vidas de una u otra forma, y nosotras no podemos dejar pasar la oportunidad de ir añadiendo a nuestro armario algún modelo cada temporada. Y Nuria Roca lo ha vuelto a demostrar un día más en la tertulia de ‘El Homiguero’.

Lo único que cambia es el color (desde azules oscuros más propios del invierno, pasando por tonos muy claros casi blancos en verano hasta diseños lavados a la piedra que siempre consiguen un efecto ochenteno), pero también el corte. Pero el tejido vaquero siempre vuelve. Y con este lookazo vas a querer copiar a Nuria Roca.

Camisa vaquera, pantalones vaqueros y unos zapatos a todo color para romper con el look monocromático.