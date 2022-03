Carmen Lomana se adelanta al verano desde Tenerife con el bañador más elegante a cualquier edad

Sí amigas, como dice La Vecina Rubia solo quedan 14 domingos para verano. Que ya sabemos que aún queda una semana para primavera pero nosotras ya estamos en moda verano y más después de ver a Carmen Lomana disfrutar de la buena temperatura en Tenerife adelantándose al verano con el primer posado en bañador del año. Y así es nuestra socialité favorita, elegante hasta en bañador. Carmen, necesitamos saber de donde es esta maravilla de traje de baño. Se aceptan apuestas, ¿será un tesoro vintage de alguna de sus firma favoritas de lujo?

Stories de Carmen Lomana. FOTO: @carmen_lomana

Lo que está claro es que Carmen Lomana ha vuelto a enamorar a todas sus seguidoras de Instagram con este bañador y solo pueden preguntarse de dónde es. Y no nos extraña porque es una maravilla.

Elegancia por los cuatro costados, un bañador en tono rosa casi nude con anillas trenzadas como tirantes. Una maravilla de bañador que Carmen Lomana ha combinado con un collar dorado y sus gafas de sol de confianza (y las de todas).

Y es que no hay día que Carmen no nos maraville con sus looks, ya sea con faldas plisadas, botas altas o ahora con este traje de baño. Solo nos preguntamos dónde hay que firmar para llegar así de divina a su edad. ¡No podemos ser más fans!