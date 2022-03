La crónica de Mariñas: Terrorífico concierto homenaje a Rocío Jurado

No esperaban semejante debacle. Ha sido terrorífico, inesperado y casi horroroso. Merece el pronto olvido y que enseguida pasemos a otro tema procurando evitar este. Mejor no «meneallo», a fin de cuentas tampoco nos quita el sueño. Servirá como distracción y entretenimiento pero no pasara de ahí. Lo olvidaremos enseguida dejándolo en lo que es: algo solamente anecdótico. No debemos preocuparnos por un asunto intrascendente y sin mayor profundidad. Dejémoslo en pequeña anectoda sin mayor hondura a la que no hay que buscarle tres pies. No lo valoremos más allá de una tontería ideada por alguien con ganas de entretenerse. Dejemos todo tal y como está sin buscarle triquiñuelas, vueltas o revueltas. Sin embargo, esto sí es preocupante, no dejan de darle vueltas al resultado obtenido por el ya polémico concierto. El público no respondió como merecía, como una jornada gloriosa. Muchos se quitaron de enmedio, –¡sálvese quien pueda!– y lo programado como una hornada gloriosa se transformó en un día para el olvido.

Nunca en la carrera artística de Jurado hubo nada igual a este singular concierto que solo merece el olvido, el repudio y el recuerdo triste. Así lo manifiesto. Rocío y su historia única eran merecedoras al menos por gratitud de algo más sentido y emotivo. No ha podido ser. Todo resultó un fiasco y habrá que esperar nuevas oportunidades para resolver lo que aquí quedó atascado. Ocasiones no van a faltar, o tal espero, y deseamos para limpiar semejante mancha. Solo debemos tener paciencia y no desesperar. Sorprendió la hija de su madre: primero por lo mal vestida que iba, qué diferencia cuando su madre se encargaba del control indumentario. Pasó a la historia esa época dorada. Igual ha hecho esta nueva Rocío Carrasco creyéndose inmune y limpia de polvo y paja y merecedora de ser apoyada en esta nueva intentona de relanzamiento social. Le costará recuperar el crédito perdido, pero ella no parará hasta lograrlo. Apuesto lo que sea.