Fantasía es Carmen Lomana con la blazer rosa con plumas negras más bonita que vas a ver hoy

Ella es así. No hay día que Carmen Lomana nos nos deje un estilismo perfecto de esos que queremos copiar todos los días. Y hoy lo ha vuelto a hacer para una noche de jueves de evento. Y es que para nuestra socialité favorita el ritmo no para ningún día y la verdad es que nosotras no sabemos de donde saca las fuerzas para llegar a todo, pero queremos la receta. Volviendo a su fantasía de estilismo, Carmen Lomana nos ha vuelto a dejar claro como se combina a la perfección tendencia, elegancia y moda.

Un estilismo que Carmen ha optado por darle protagonismo a una maravilla de blazer rosa ribeteada en negro con los puños de plumas negras. Lo que os decíamos, una prenda atemporal que siempre es elegancia como una americana a la que Carmen Lomana le ha dado el punto de tendencia con las plumas.

Stories de Carmen Lomana. FOTO: @carmen_lomana

Una blazer rosa de plumas a la que le ha dado todo el protagonismo con una camiseta negra, pantalones rectos y zapatos destalonados también en negro. Su media melena suelta y sus pendientes de perlas favoritos para marcarse un estilismo de esos que llevan su nombre por elegancia y estilo que tanto la caracterizan.