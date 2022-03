Victoria Federica se va de fiestón a la nieva con sus amigos influencers (y su novio) y nos deja claro que el chaleco acolchado es tendencia

Y eso es lo que debe pensar Victoria Federica, porque no hay quien la pare en estos primeros meses del año. De los desfiles de París a su paso fugaz por los de Madrid para irse directa de fiesta a la nieva con todos sus amigos influencers, incluida la hija de Paz Padilla. ¿Dónde están? En las pistas de esquí de Formigal en el festival de música y nieve Nevalia organizado por Ron Barceló y donde también ha pinchado su novio. Y aunque de momento Victoria Federica no ha compartido ningún Stories en su cuenta de Instagram, lo hemos podido ver todo gracias a sus amigos influencers. Desde el concierto de Marlon a su look para un día de festival en la nieve. Abrigada, cómoda y en tendencia.

Y para este festival de música en la nieve, Victoria Federica ha apostado por su lado más casual con este look.

Victoria Federica en los Stories de Anna Padilla. FOTO: @annafpadilla

Un look con vaqueros, sudadera gris y un chaleco negro acolchado tan en tendencia. Sin maquillaje y con su larga melena recogida para darlo todo bailando y cantando en la nieve.