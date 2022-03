Victoria Federica: Retoque en los labios y polvos de sol, el triunfo en París como “royal influencer”

La niña tímida y un poco retraída que veíamos en las fotos escondiéndose detrás de su abuelo, el rey Don Juan Carlos, «el más bribón», ha eclosionado cual mariposa convirtiéndose en la más deseada de las marcas y los «front row» que se precien. Atrás han quedado los vestidos infantiles y el pelo encrespado. Hola al pelo alisado a base de extractos naturales en el Salón Aveda de Madrid y hola también a los turbantes estilosos que se han convertido en uno de sus signos distintivos.

¿Quién ha sido su pigmalión? Quizás su padre, el siempre elegante y siempre incomprendido Jaime de Marichalar haya tenido mucho que ver, como lo hizo hace años con su exesposa, que pasó de ser la amazona con trenza un poco encrespada a la digna efigie de Dior con pamelazas incluidas. La ahora niña más bonita se codea con «influencers» que ya pertenecen a su pandilla más íntima, como Tomás Páramo y su mujer María García de Jaime, morenazos y siempre con una sonrisa en la boca y con los que comparte agencia de representación, Soy Olivia. Hemos hablado con varios expertos en el marketing de «influencers» como la agencia Myowninfluencer y su caché se ha disparado gracias a sus más de 123k seguidores en Instagram, donde la vemos lucir palmito y hasta compartir «selfie» con la cantante Rihanna en el último desfile de Dior. Podría llegar a cobrar entre 1.000 y 1.500 € por post. Lo que leen. Pero la pregunta más importante viendo su última foto instagramera es si se ha maquillado ella sola o ha compartido maquilladora con Rihanna, porque parecen primas hermanas y no son de la misma raza. Eso o se ha pasado un poco de más con los polvos de sol, seguro que de la misma marca del desfile. Pero vayamos por partes.

Victoria Federica en París. FOTO: Berzane Nasser/ABACA GTRES

¿Cómo ha llegado a tan deseado desfile la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar? No podemos olvidar que su padre sigue siendo consejero delegado de LVMH y seguramente la han invitado como VIP, aunque la relación con don Jaime ha conocido tiempos mejores. Se hace un silencio.

Llevaba la mítica barra de labios Dior Addict con un 90% de ingredientes de origen natural y cuarenta tonos para elegir, pero creo que los tonos tierra no le favorecen mucho, ¡a ver si arriesga más la próxima vez con algún fucsia por ejemplo! Y es que el tema animal le preocupa mucho, por su puesta de largo recibió un bonito cerdito vietnamita que como su amiga Caye Rivera no pudo quedarse, ya que la legislación española no permite que este tipo de animales se consideren mascotas. ¿Y dónde van a parar estas mascotas exóticas que quedan tan monas en los «selfies» filtros mediante para inmortalizar puestas de largo de la alta sociedad-cumpleaños varios, etc.? Pues por ejemplo a la famosa Fundación Santuario Gaia que rescata y recupera animales salvando sus vidas y que está promoviendo durante este mes el apadrinamiento, junto con la firma vegana Planthia. Y es que Victoria se mueve entre el respeto por los animales y el amor por el noble arte torero. Recordemos que hubo un tiempo que se la relacionó con un joven diestro amigo íntimo de su hermano Froilán, pero cambió los cuernos por los cascos y desde hace varios años comparte su vida musicalmente hablando con el DJ Jorge Bárcenas, que tiene cara de buenazo y de disfrutar más de la comida que de su propia novia.

Victoria Federica en París. FOTO: Berzane Nasser/ABACA GTRES

Distinta a su hermano

Tiene el cuello largo como un cisne y un aspecto andrógino que tanto gusta al mundo de la moda. Comparte podio con otras «It girls» de la realeza, como Olympia de Grecia (pariente lejana) o Mafalda de Bulgaria (gran amiga de la familia y de los veraneos en Mallorca). Hablando de la isla bonita, me comenta un amigo que la conoce muy bien y que cuidaba de ella y de su hermano cuando estaban en la isla que tanto a ella como a Froilán les gustaba dar esquinazo a los guardaespaldas para escaparse y salir a bailar a las discos de moda de Palma. Pero ella es distinta a su querido hermano. Vic, como la llaman sus amigos, tiene un estilo propio muy «hippy chic» que acapara siempre la atención. En sus apariciones públicas suele llevar peinados muy acertados y acordes a su edad, con una melena cuidada y muy lisa, cuidándolo con los productos de Aveda y siguiendo la regla de oro de las abuelas de antaño. ¿Será un consejo de la reina Sofía?

Tiene el gen Borbón del sur, que le tira mucho, como a su madre, que se casó en la capital hispalense, o como a su bisabuela, doña María de las Mercedes. Por eso no hay feria que no cuente con ella, mítico fue su momentazo en carroza en la SICAB de Sevilla hace unos años con unos stilettos al más puro estilo Carrie Bradshaw. ¿Y podemos hablar de algún retoque? Me comentan que le han perfilado los labios porque los tenía demasiado finos, y ha sido gracias a Carla Barber. Según me cuentan , entra por la zona VIP que tiene la clínica, por una puerta secreta para evitar encontrarse con nadie. El rostro está libre de impurezas y manchas fruto de algún tratamiento láser. Y tiene un cuerpo largo y espigado debido a su amor por los caballos. Vic se mueve en París como una gacela perfumada con Chanel 2.55 y sus converse abotinadas.