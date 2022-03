Te vas a enamorar del vestido midi con manga asimétrica de Zara que Vicky Martín Berrocal eleva a Alta Costura y ‘efecto tipazo’

Vestido hay muchos, pero no todos los días te encuentras con un vestido que por menos de 50 euros te va a servir de fondo de armario eterno para todos esos eventos y citas de imprevisto temporada tras temporada y año tras año. Y como no, nos lo ha descubierto Vicky Martín Berrocal y aunque parezca de Alta Costura es de Zara. No hay nadie como la diseñadora sevillana para descubrirnos prendas que por nosotros solas no le hubiéramos dado el protagonismo que se merece. Y este vestido de Zara, midi, de punto y manga asimétrica se las merece todas porque además de hacer ‘efecto tipazo’, Vicky Martín Berrocal nos ha descubierto el truco para poderlo llevar en los días más fríos que nos quedan por delante.

¿Cómo lo ha combinado Vicky? Pues con un top de tul semitransparente debajo para no llevar los brazos al descubierto. Y la verdad es que no nos ha podido flipar más. Maravilla absoluta.

Stories de Vicky Martín Berrocal. FOTO: @vickymartinberrocal

VESTIDO PUNTO MANGA ASIMÉTRICA (49,95€)

Vestido de punto. FOTO: Zara

Se trata de este vestido de cuello subido con manga asimétrica y acabados con frunces de nueva colección de Zara que necesitamos ya en nuestro armario para combinarlo con un top de tul como Vicky Martín Berrocal y seguir llevándolo en verano sin nada debajo.