Antes de que termine el invierno vas a querer copiarle a Vicky Martín Berrocal el ‘lookazo’ de piel que se ha marcado

No se puede ser más jefaza de la moda que Vicky Martín Berrocal. No tenemos ninguna duda. Y por eso la diseñadora sevillana es una de nuestras españolas mejor vestidas cada año y este 2022 ha empezado pisando fuerte con su nueva vida en Madrid y dejándonos looks de esos empoderados y que se elevan a tendencia máxima que tanto os gustan. Y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar marcándose este lookazo con el que se ha pasado el juego de la moda y de las tendencias.

Vicky Martín Berrocal ha apostado por una de las tendencias clave de esta temporada, la piel o el efecto piel.

Y lo ha hecho con una maravilla de capa de piel de Loewe con lazada al cuello y un vestido de efecto piel de Zara. Una vez más, Vicky Martín Berrocal nos ha dejado un claro ejemplo de como se pueden combinar marcas ‘low cost’ como Zara con marcas de lujo en un mismo estilismo y salir triunfadora.

Por eso y antes de que llegue la primavera el 20 de marzo, vamos a querer copiarle este estilismo a la sevillana. Eso sí, nosotras sin la capa de Loewe, pero seguro que encontramos alguna versión mucho más asequible.