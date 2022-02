La jefaza de los trajes es Vicky Martín Berrocal que sabe como darles otro rollo con una camisa vaquera (y nos encanta)

La jefaza de los trajes y de todo lo que ella quiera. Porque Vicky Martín Berrocal es moda y poderío por los cuatro costados. No hay prenda que luzca la diseñadora sevillana que no eleve a lookazo y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Esta vez para la grabación semanal del programa de Bertín Osborne en el que ella participa. ¿Aún no lo has visto? Y es que por un claro motivo Vicky es elegida cada año como una de las españolas mejor vestidas de todas las lista. Solo necesita un traje negro para elevarlo a look digno de ser copiado combinado con una camisa vaquera tan en tendencia.

Y es que el tejido vaquero es una de las grandes tendencias de esta temporada y va a seguir pegando fuerte esta primavera y Vicky Martín Berrocal como buena amante de la moda y de las tendencias lo tiene más que claro. Si eres de las que lleva jeans de lunes a domingo, este look te interesa.

Vicky Martín Berrocal en sus Stories de Instagarm. FOTO: @vickymartinberrocal

El tejido vaquero se ha adueñado de las piezas y complementos de nuestros armarios esta temporada. Este año, la tendencia denim se ha alzado como una de las más potentes de la industria. Únicamente es necesario que nos fijemos en los denim total looks que han dominado el street style para darnos cuenta de ello y Vicky lo sabe muy bien. Pero no solo combinado con un traje negro, la sevillana es experta también en combinar el tejido vaquero en total looks.

¿Puede ser más estiloso? No nos puede gustar más la combinación del negro y el vaquero para marcarse un lookazo propio de las jefazas máxima de las tendencia. De esos que le gustan y que no puede disfrutar más la diseñadora sevillana y para ello se ha marcado un estilismo de esos que ha ella tanto le gustan con prendas vaqueras.