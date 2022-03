Julia Medina: “Hay que lanzarse a la piscina aunque sea sin agua y cometer errores buenos para llegar a donde quieres estar”

Artista de los pies a la cabeza. Y con los pies en el suelo. Con su gracia gaditana natural, su inteligencia y su talento. Cantante, compositora, intérprete. Sí, estamos hablando de Julia Medina que vuelve para salir de su zona de confort, dejando a esa niña buena y correcta a un lado para convertirse en una mujer empoderada que pisa fuerte. Fuerza, valentía y todo un año de gira frente a ella. Julia Medina con Epicentro presenta el potente videoclip de “Errores buenos” antes de empezar su ansiada gira de conciertos que la llevará por toda la geografía española en los próximos meses. ¡No te pierdas la entrevista de Julia Medina con Lifestyle!

¿Qué tal estás, Julia?

Pues la verdad es que muy bien, muy contenta y con muchas ganas de tocar ya en directo que ya se necesita.

Y llegas con nuevo single, nuevo videoclip y además está funcionando muy bien.

¡Sí! Aunque yo nunca estoy pendiente de los números, siempre es mi madre que me llama. El otro día me llamó y me dijo que el videoclip no estaba funcionando muy bien y que lo iba a compartir (risas). Tiene tantas visitas y ella me va informando de todo. Pero muy contenta la verdad porque los comentarios son buenos y la gente tenía ya ganas de cosas nuevas.

Cosas nuevas con este ‘Errores buenos’ y más nuevas que nunca, porque vemos a una Julia totalmente diferente a la que nos tienes acostumbradas. De esa Julia más romántica y buena niña a una mujer empoderada que llega rompiendo todo.

Me apetecía mucho un videoclip así porque yo tengo muy poca creatividad para estas cosas audivisuales. Yo nunca tengo claro que quiero hacer, soy horrible. Y ahora he encontrado a alguien como Mario que es el director de este vídeo que me ha sacado de mi zona de confort. Yo soy muy tímida, muy correcta y me ponen a romper coches. Me ha encantado salir de mi zona de confort y me ha ayudado muchísimo.

Después de grabarlo te debiste quedar como nueva y soltar toda la tensión...

¡Me quedé genial! Esa semana no tuve ni que ir a terapia (risas). Me costó al principio romper coches, además de la fuerza que estuve entrenando para ello, que como te decía soy muy correcta. Primero tuve que romper mi propia barrera personal y luego ya el coche. Una vez empecé ya no había nadie quien me parara.

Y también la estética del videoclip, un look totalmente diferente.

Lo bueno es que consiguieron que me sintiera súper cómoda también.

‘Errores buenos’, ¿Julia es de las que comete muchos errores?

Ya me pienso mucho las cosas, pero es verdad que hay momentos que te tienes que lanzar a la piscina aunque no haya agua y cometer errores buenos para llegar a otro sitio diferente.

Pero llegar a ese punto de decir este error al final ha sido bueno, también es madurar.

Sí, al final esa perspectiva te la da el tiempo y aprendes a que gracias a eso has llegado a otro sitio.

La última vez que hablabamos me decías que estabas aprendiendo a vivir en la incertidumbre... ¿Lo has conseguido?

No, no me he acostumbrado y creo que nunca nadie se acostumbra. Hasta Alejandro Sanz se pone nervioso al sacar un nuevo tema. Esta incertidumbre es propia de dedicarse a la música.

Bueno, en los últimos años con la pandemia creo que todos estamos viviendo en la incertidumbre. Y si no pasa nada, próximos meses empieza la gira. ¿Cómo te estás preparando para volver a los escenarios?

Sinceramente lo primero que estoy trabajando es la seguridad en mi misma, es el problema de llevar tanto tiempo sin tocar en directo que pierdes esa seguridad y hay que entrenarla. Pero bueno, bastará subirme al primer escenario ya ya estará hecho.