Vicky Martín Berrocal tiene el truco de estilo para convertir una sudadera blanca en un lookazo elegante con zapatillas

No hay nada que nos apetezca más en el momento de elegir nuestro look en días de lluvia que una sudadera. ¿Os pasa lo mismo? Nosotras es pensar en días fríos y de lluvia y solo querer llevar prendas cómoda y calentitas como una buena sudadera. Pero no te equivoques, ir en sudadera no quiere decir que no te puedas marcar un estilismo de lo más elegante. Y Vicky Martín Berrocal nos lo ha demostrado con su último look. Como ya sabéis, la diseñadora sevillana convierte en un estilismo de diez todo lo que luce, por eso siempre está en las listas de las famosas españolas mejor vestidas. Y una vez más no lo ha vuelto a demostrar.

¿Cómo marcarse un lookazo con sudadera? Pues Vicky Martín Berrocal lo tiene claro, y nos lo ha demostrado este domingo en Madrid.

Stories de Vicky Martín Berrocal. FOTO: @vickymartinberrocal

Para ir a ver a sus amigos al teatro, Vicky Martín Berrocal ha lucido una sudadera blanca que ha convertido en elegante combinándola con un abrigo de paño negro con solapas. Pero no solo eso, también lo ha combinado con una zapatillas blancas dejando claro que se puede ir cómoda y no pasar frío y a la vez marcarse un look de esos que todas van a querer copiar. Y es que ya lo dice el dicho, con clase se nace y no se hace y Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a demostrar en su cuenta de Instagram.

¿Aún no has salido de casa este lunes? Pues amiga, busca en tu armario una sudadera blanca con capucha y tus zapatillas blancas de confianza y recupera tu abrigo de paño favorito del invierno para marcarte un lookazo como el de Vicky Martín Berrocal para sobrevivir con estilo a este nuevo lunes lluvioso en Madrid. Bueno en Madrid y por lo que vemos en el resto de España.