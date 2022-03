Vicky Martín Berrocal ha encontrado en Zara el body negro drapeado que hace tipazo y todas necesitamos en nuestra vida

¿Puede quedar mejor un body? Nosotras creemos que no. Y aunque en principio habíamos pensado que era un vestido, ahora nos hemos dado cuenta que es esta maravilla de body de Zara que necesitamos ya en nuestras vidas. Todo por culpa de Vicky Martín Berrocal y su look para el programa de Bertín Osborne. Un simple body que te hace el look por completo, además de hacer ‘efecto tipazo’ y un escote precioso.

No sabemos como ha combinado Vicky Martín Berrocal este body de nueva colección de Zara pero nosotras lo haríamos con un unos vaqueros de tiro alto y unos zapatos joyas para una cena de sábado con nuestras amigas.

BODY DRAPEADO (27,95€)

Body drapeado. FOTO: Zara

Se trata de este body de nueva colección de Zara en negro de escote corazón y manga larga con tejido drapeado. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura y en bajo con botones a presión.

Si el otro día Vicky Martín Berrocal nos enamoraba también con un vestido midi negro de nueva colección de Zara, hoy lo hace con esta maravilla de body con el que ya no necesitas muchos más para brillar en la noche de Madrid para una cena con amigas o una primera cita.