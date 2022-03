Las cangrejeras son los zapatos más inesperados de la temporada y ya hemos empezado a verlos

A veces, en este imprevisible mundo de la moda, basta con una sola pista o aparición para conseguir que algo que parecía casi anecdótico y residual se convierta en toda una tendencia viral imparable en las tiendas y en la calle. Puede pasar con prendas de fast fashion como Zara o Mango, sobre todo si aparecen en el Instagram de influencers tan conocidas como Sara Carbonero o Paula Echevarría. Pero a veces también con objetos de lujo.

Los zapatos no se libran tampoco. De vez en cuando, aparece un modelo que nos toma un poco por sorpresa. Al principio, puede que no parezca gran cosa, en este caso, pero luego lo ves en una o dos expertas en moda, y automáticamente tu mente comienza a imaginarla con todos tus atuendos de la nueva temporada.

Sucedió con las sandalias acolchadas de Chanel y este año todo parece indicar que hay otras que les tomarán el relevo; Las Gucci’s Elektra. Y aunque realmente fue la firma The Row de las gemelas Olsen la que las puso primero en el disparadero, esta temporada, su aparición masiva en casi todas las tiendas de cabecera y por supuesto también en el street style parecen venir a consagras esta tendencia.

Se trata de las conocidas de toda la vida como cangrejeras. Sí, esas zapatillas que tu madre solía colocarte en el verano para ir a la playa y que pudieses bañarte en el mar sin sufrir ningún altercado con las piedras que acechan en el fondo marino. Solo que ahora la moda ha venido a sofisticarías y podemos encontrarlas principalmente en piel y en ante en lugar del tradicional modelo de plástico.

Sandalia plana cangrejera negra, de Stradivarius (29,99 euros)

Sandalia plana cangrejera negra, de Stradivarius FOTO: Stradivarius

Sandalia cangrejera piel en color blanco roto, de Mango (49,99 euros)

Sandalia cangrejera piel en color blanco roto, de Mango FOTO: Mango

Sandalia cangrejera de piel negra, de Bimba y Lola (155 euros)

Sandalia cangrejera de piel negra, de Bimba y Lola FOTO: Bimba y Lola

Sandalia cangrejera serraje, de Zara (39,95 euros)

Sandalia cangrejera serraje, de Zara FOTO: zara

Cangrejera piel en marrón tostado, de Oysho (39,99 euros)

Cangrejera piel en marrón tostado, de Oysho FOTO: Oysho

Aunque no están pensadas para meternos en el agua, si que son la opción perfecta para lucir cómoda y a la moda durante las próximas temporadas. Y es que combinan igual de bien con vaqueros que con vestidos veraniegos o faldas midi. Pero si no puedes permitirte el modelo original de la firma italiana no te preocupes, porque con un rápido vistazo hemos podido comprobar que este verano serán casi más fácil de encontrar que unas sandalias romanas. Solo tienes que escoger el color que más te guste.