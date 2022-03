Paula Echevarría es muy lista y ya se ha comprado el conjunto floreado más retro (y rebajado) de Mango

Con la llegada de la primavera (aunque no lo parezca) y el cambio de hora, nosotras ya estamos pensando en las vacaciones de Semana Santa, en las noches en Ibiza y en todos esos looks de lo más hippies que vamos a meter en la maleta. Que como me decía siempre un profesor de pequeña, el frío es una cosa mental y si piensas en calor el estado corporal cambio. Y eso es lo que estoy intentando hacer yo. Pero parece que no soy la única, porque Paula Echevarría ha empezado la semana en modo hippie y ya ha estrenado el conjunto de Mango acampanado y retro que no tenemos ninguna duda que se va a convertir en la prenda viral de toda la primavera y verano cuando todas las influencers y celebrities patrias comiencen sus viajes a Ibiza. ¿Lo mejor? Que está rebajado en la web de Mango.

Paula Echevarría con conjunto de Mango. FOTO: @pau_eche

Se trata de un conjunto retro con estampado de flores compuesto por una camiseta de manga larga y cuello perkins y unos pantalones acampanados.

Camiseta estampado retro (15,99€)

Jersey retro. FOTO: Mango

Pantalón estampado retro (19,99€)

Pantalones retro. FOTO: Mango

El estilo de la década de los 70 y lo hippie y boho es una de las grandes tendencias de nuevo este año y la nueva colección de Mango es buen ejemplo de ello. Pantalones campana, estampados retros y hippies y todo ello que mentalmente nos traslada a la Ibiza más pura. ¡Aquellos maravillosos 70′s! El estilo masculino de Diane Keaton en Annie Hall, los looks de calle de Lauren Hutton o Bianca Jagger en la década de los setenta, Studio 54. Todo ello inspira algunas de las creaciones de aire 70s y cómo no, también los chalecos de punto con estampados geométricos o de rombos que llevarían perfectamente en ‘La Tribu de los Brady’.