Chaquetas para los días de lluvia más allá de la gabardina

Aunque según el calendario oficial nos encontremos metidos en plena primavera, parece que el clima se empeña en demostrarnos lo contrario, dándonos días más típicos del otoño que de la estación previa al verano. Y según parecen indicar los expertos, las lluvias, tormentas y de más inclemencias meteorológicas nos acompañarán todavía algunas semanas más, por lo que si pensabas desprenderte ya de abrigos y chaquetas mejor espera un poco.

Las influencers como Sara Carbonero son siempre una fuente de inspiración constante, que a lo largo de estos días nos han ido dejando ideas de looks con los que afrontar el mal tiempo sin perder un ápice de estilo. Pero en casi todas hemos observado una máxima que también se encuentra en la cabeza de muchas mujeres en cuanto vemos caer la lluvia del cielo: la gabardina. Y no seremos nosotras quienes neguemos el poder atemporal y elegante de esta prenda, no solo en su versión más clásica, si no también los diseños más atrevidos y modernos como las propuestas bicolores. Un auténtico fondo de armario en el que si sabemos elegir bien (corte clásico y materiales de calidad) podremos confiar y recurrir a él temporada tras temporada.

Contados ya todos los dones del también conocido como trenca, ahora pasamos a preguntarnos, ¿es acaso esta la única prenda a la que acudir en los días de lluvia? Pues evidentemente como suele pasar en la moda no lo es, y es que las opciones son bastante amplias. No hace falta recurrir al típico impermeable de 1 euros de parque de atracciones para no volver empapada a casa.

Parka impermeable de cuello subido con capucha extraíble, de Zara (39,95 euros)

Parka impermeable de cuello subido con capucha extraíble, de Zara FOTO: Zara

Cazadora acolchada con cuello de pana, de Pull & Bear (29,99 euros)

Cazadora acolchada con cuello de pana, de Pull & Bear FOTO: Pull & Bear

Chubasquero con capucha en color azul claro, de C&A (79,99 euros)

Chubasquero con capucha en color azul claro, de C&A FOTO: C&A

Anorak acolchado en color khakhi con cinturón, de Mango (35,99 euros)

Anorak acolchado en color khakhi con cinturón, de Mango FOTO: Mango

Chaqueta de inspiración gabardina, de La Redoute Collection (32,98 euros)

Chaqueta de inspiración gabardina, de La Redoute Collection FOTO: La Redoute Collection

Después de darnos una vuelta por algunas tiendas hemos comprobado que los tradicionales chubasqueros y parkas han conseguido un nivel de sofisticación tal que muchos se han convertido en auténticos objetos de deseo. También la multitud de chaquetas acolchadas que llevamos viendo las últimas temporadas son una opción perfecta para protegerse en estos días. Súmales un gorro tipo bucket hat de tela impermeable en los mismos tonos para conseguir un look de lo más original. Y si no puedes resistirte a la gabardina, también te proponemos una opción parecida pero en versión chaqueta.