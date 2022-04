Rocío Flores nos hace desear verano (y vacaciones) con este vestido boho que no queremos dejar de llevar con botas cowboy

Solo podemos pedir que deje de llover, se vaya el frío y llegue el buen tiempo para poder disfrutar de la Semana Santa y las vacaciones como merecemos, estrenando todas las tendencias de primavera como ha hecho Rocío Flores con este vestido de estilo boho que ha combinado con las botas cowboy del momento. Un vestido precioso corto de manga larga, pecho y cintura fruncida y bajo acabado con volantes que además hace ‘efecto tipazo’.

Y amiga, si eres una fanática de las botas cowboy como yo, este 2022 es nuestro año. Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Y Rocío Flores ha vuelto a demostrar que no pueden quedar mejor con un vestido boho.

VESTIDO SABATINI CORTO (79€)

Rocío Flores con vestido boho. FOTO: @jmanzanophoto

El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas y de como quedan con vestido para llevarlas todas la primavera y verano como ya ha hecho Rocío Flores.