¿Buscando el hotel perfecto para Semana Santa? 7 hoteles diferentes para 7 tipos de planes

En tan solo 10 días, todo el mundo tendrá preparada la maleta con sus mejores looks para disfrutar de esas merecidas vacaciones. Semana Santa es la excusa perfecta, para ir desconectar del móvil y volver renovada a la oficina. Desde Tamara Falcó, hasta Victoria Federica tienen preparadas sus vacaciones de Semana Santa. Algunas habrán elegido la playa para iniciar su bronceado, y otras estarán guardando sus equipos para esquiar. El destino es muy importante, pero también es vital escoger un buen hotel. Así estarás seguras de disfrutar de la primer escapada del año.

Si este año no has decidido cuál será el destino o qué hotel es el más indicado para tus gusto, no te preocupes. Como en otras ocasiones, ya tenemos preparada una lista de siete hoteles para una Semana Santa diferente y especial. Tanto si te quedas en una ciudad, como si vas a estar tumbada en la hamaca de la playa o harás excursiones por la montaña, en la siguiente guía tendrás el hotel que necesitas.

Siete hoteles, para siete planes diferentes

Valdepalacios, Toledo

Vista área del Hotel Valdepalacios en Toledo. FOTO: Hotel Valdepalacios

¿Eres de Madrid y quieres ir un lugar que esté a menos de una hora en coche? Claramente, tienes que ir a Toledo y si te decides por este sitio, tendrás que reservar en Hotel Valdepalacios. Con cinco estrellas, este hotel invita a hacer excursiones por la la Sierra de Gredos y los Montes de Toledo. Además, para los amantes de la gastronomía, su restaurante Tierra (1 estrella Michelín y 2 Soles Guía Repsol) es una atracción en sí mismo, donde poder degustar las creaciones del equipo capitaneado por el Chef Pablo Rebollo.

Hotel SO/ Sotogrande

Recepción del Hotel SO/ Sotogrande. FOTO: Fernando Alonso

Si para ti Semana Santa es sinónimo de verano, playa, bronceado y bikini, te aconsejamos que busques un tren para ir a Sotogrande. ¿Y dónde está el mejor hotel para que las vacaciones sean perfectas? Está claro que donde tienes que ir es a SO/ Sotogrande. Es el primer hotel de 5* de Sotogrande. Cuando estés allí entenderás por qué de su alta calidad y prestigio. Las instalaciones y su ubicación es ideal para disfrutar de unas merecidas vacaciones como las de hace dos años.

BLESS Hotel, Madrid

Habitación de BLESS Hotel en Madrid. FOTO: BLESS Hotel Madrid

Para todos aquellos que quieren disfrutar de un musical, de la mejor oferta de obras de teatro o comer en un restaurante de cinco estrellas como en Dani Brasserie, tienes que hacer una reserva en BLESS Hotel en Madrid. En la capital, siempre hay grandes planes para hacer. Mirando las últimas ubicaciones donde han ido Dulceida, Mery Turiel o Susana Bicho, te aseguramos que irás a los sitios más cool de Madrid. Por cierto, BLESS Hotel está ubicado en plena Milla de Oro madrileña, lo que te permitirá escoger experiencias exclusivas como BLESS your art que incluye un tour guiad

ROSEWOOD LE GUANAHANI, San Bartolomé (Caribe)

Habitación con vistas al Caribe francés. FOTO: KEN HAYDEN PHOTOGRAPHY

Si eres de las personas que han guardado varios días para unirlo con los festivos de Semana Santa, tienes que coger un avión y hacer un largo viaje. ¿Te imaginas en el Caribe? Nosotras si y por ese motivo, te contamos que el mejor hotel actualmente en el Caribe, se llama Rosewood Le Guanahani en San Bartolomé. Lleva solo abierto tres meses, pero en tan solo 90 días ya está en boca de todo el mundo. En el diseño del hotel se puede ver muy bien representado su ADN francés y el espíritu festivo del Caribe.

Hotel Silken Palacio Uribarren

Vista exterior del Hotel Silken Palacio Uribarren. FOTO: Hotel Silken Palacio Uribarren

Silken Hoteles reabre la temporada de uno de sus hoteles más míticos e icónico de la cadena: Hotel Silken Palacio de Uribarren. Es uno de los hoteles estrella tanto por la ubicación, como por las instalaciones de última innovación. El País Vasco siempre es una opción perfecta para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, y más en Lekeitio. Este precioso pueblo marinero de Vizcaya es una ubicación ideal para ir con amigos, familia o pareja. Por cierto, en menos de cinco minutos tienes la increíble playa de Isuntza.

Gran Hotel Brillante, Asturias

Comedor del Gran Hotel Brillante en Asturias. FOTO: Gran Hotel Brillante

Asturias siempre es una buena elección. Si quieres escapar del calor de la playa o de la ciudad, el mejor destino es el norte y más concretamente, Asturias. Para todos aquellos que quieren apagar el móvil y estar rodeado de mar y montaña, el mejor hotel para hacer esos planes es el Gran Hotel Brillante. ¿Cuál es el éxito de este hotel? Su proximidad a San Esteban que presume de un espectacular paseo por la llamada Ruta de los Miradores.

BLESS Hotel Ibiza

Piscina infinita en BLESS Hotel Ibiza. FOTO: Roberto Lara

El próximo 13 de abril las puertas de BLESS Hotel Ibiza vuelen abrirse para todos sus clientes. Quienes quieren unas vacaciones de celebrity, disfrutando de la gastronomía de Etxeko Ibiza by Martín Berasategui, o de su fabulosa infinity pool, tienes que reservar desde este mismo momento una habitación en BLESS Hotel. ¡Saldrás renovada!