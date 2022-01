No hay nadie que lleve mejor las faldas largas en invierno que Nuria Roca con jersey y botas cowboy como jefaza de la moda

Nuria Roca es mucha Nuria Roca y no hay nadie que juegue y disfrute de la moda como ella. No tiene miedo a hacer mezclas arriesgadas y siempre apuesta por looks con mucho color, combinando tendencias y tejidos. Y en su vuelta a ‘El Hormiguero’ tras las vacaciones nos ha vuelto a dejar un claro ejemplo de uno de sus estilismos más característicos.

Y es que no hay nadie que lleve mejor las faldas largas en invierno que Nuria Roca. Y para muestra un botón.

Nuria Roca en su cuenta de Instagram. FOTO: @nuriarocagranell

Esta vez Nuria Roca ha combinado un jersey mostaza con una falda larga morada y unas botas cowboy marrones. Y no ha necesitado nada más para marcarse un lookazo que funciona de noche y de día.