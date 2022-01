ROCÍO FLORES sabe que este chaleco de tweed podría ser parte del vestuario de ‘Emily en París’ y tendencia eterna hasta con pantalones de piel

Rocío Flores no puede ser más fan de los pantalones de ‘efecto piel’ y no nos extraña porque son máxima tendencia. Si este fin de semana los llevaba de efecto campana y con aberturas en los bajos, ahora empieza la semana en ‘El Programa de Ana Rosa’ con unos leggings de ‘efecto piel’. Y es que sabe que son máxima tendencia para este invierno 2022. Pero lo que más nos ha encantado del look es el chaleco de tweed que podría llevar la protagonista de ‘Emily en París’. ¡Una maravilla!

¿Aún no lo has visto? Cuando lo veas lo vas a necesitar en tu armario y lo mejor es que sabemos de dónde es. De una de las tiendas favoritas de Rocío Flores, de Sésamo by Marta.

CHALECO TWEED (36,90€)

Rocío Flores con chaleco de tweed. FOTO: Sesamo by marta

Rocío Flores lo ha combinado con un jersey negro debajo y con unos leggings de efecto piel.