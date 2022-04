Castigan y atacan a Ana Milán por compartir mensajes contra Rocío Carrasco y ‘Sálvame’

Ana Milán cuenta con una grandísima repercusión en redes sociales, sobre todo a raíz de los inicios del confinamiento, en marzo de 2020, fecha en la que logró conquistar y hacer reír a los españoles gracias a su particular sentido del humor. Pero parece que a muchos de los usuarios de Twitter se les ha olvidado todo aquello a raíz del último movimiento por parte de la actriz en la citada red social.

Ana Milán en la boda de Elena Furiase y Gonzalo Sierra FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

De la manera más natural, Milán se hacía eco hace tan solo unas horas de las bajas audiencias que cosecha ‘Sálvame’ en los últimos tiempos, a la vez que preguntaba a sus miles de seguidores el motivo de esta realidad. Como era de esperar, alguna de esas respuestas apuntaba a la docuserie de Rocío Carrasco como inicio del declive de la cadena.

Ana Milán siendo cancelada por los favs a estos tweets en contra de Rocío Carrasco. Por eso es tendencia nacional. pic.twitter.com/j7sZhHBOhB — #PorQuéTT (@xqTTs) April 5, 2022

“El declive empezó con el documental de Rociíto. Hubo una imposición de criterio torticera y politizada en la mayoría de programas que se les ha vuelto en contra. Así de simple” o “Metieron el tema de Rociito tan a saco que la gente se ha terminado hartando”. Estos han sido algunos de las respuestas a las que la propia Ana Milán ha querido dar “me gusta”.

Por su parte, los seguidores más radicales de la hija de Rocío Jurado no han dudado en insultarla incluso amenazarla de la forma más despectiva solo por el hecho de no pensar igual que ellos: “Si no apoyas a Rocío Carrasco, no apoyas a ninguna víctima”, o “Me has decepcionado y ya me ha quedado claro que solo quieres llamar la atención”, son algunos de los desacertados comentarios. Por otro lado, los más sensatos han querido manifestarse públicamente para mostrar su apoyo a la protagonista al no entender las críticas por esta razón y por decir o compartir lo que le apetezca sin ser juzgada.