La chica mejor vestida de Coachella es la que lleva el conjunto ‘made in Spain’ de la firma española más ibicenca (favorita de Sara Carbonero) con botas cowboy

Coachella vibes por todo lados (sobre todo en Instagram) y nosotras un año más desde la redacción tecleando sobre ello. Pero amigas no sufráis, que otro año será. Y visto el critiqueo que hay este año en redes sociales con los looks de las españolas más afortunadas que están viviendo la experiencia en Coachella, también os digo que mejor no ir. Y como siempre, la mejor inspiración y outfits para nuestros festivales de verano los encontramos en el festival californiano que ha vuelto por todo lo alto tras el parón por la pandemia por coronavirus. Y es que estamos hablando de uno de los festivales de música más importantes del mundo y no solo por los conciertos, sino por los looks que han convertido el festival en una pasarela de estilo boho y hippie. ¿Nuestra favorita de este Coachella 2022? Sydney Sweeney.

¿Qué no sabéis quién es? Es la actriz que interpreta a Cassie en ‘Euphoria’ y que ha caído rendida al ‘made in Spain’ para Coachella con la marca ibicenca favorita de Sara Carbonero y de la Reina Letizia.

Looks de Coachella 2022. FOTO: @whowhatswear

Sydney Sweeney ha acudió al cuarto día de festival con un conjunto ibicenco de lo más boho de Charo Ruiz que representa el estilo más icónico de Coachella con este conjunto blanco y botas cowboy.

Y según nos informan desde la marca española, “el look de la actriz se compone por las siguientes prendas de la colección Solar Broderie. Por una parte, los pantalones cortos ‘Gabrielle’, confeccionados en guipur 100% algodón bordado y calado, tejido más representativo de la firma y protagonistas indiscutibles del conjunto que hoy aplaudimos. Su corte ligeramente acampanado recuerda a la estética setentera y hippie que más caló en Ibiza y su tiro alto favorece a la figura. Estos se han conjugado con el top ‘Ella’, un bustier tipo corsé del mismo color con mangas abullonadas que, al combinarse con los pantalones, simulan la parte de arriba de un mono. Una dupla ibicenca que simula, a la vista, una única pieza elegante que rompe dicha estética con unas botas negras estilo country transformándolo en look digno de cualquier festival internacional”.