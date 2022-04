Los mejores looks de Coachella 2022 que podrás imitar con las últimas novedades en Zara

A lo largo de dos semanas, California se transforma en una auténtica pasarela de moda con las celebrities e influencers más importantes del mundo. Coachella 2022 volvió a lo grande y aparte de los dos increíbles conciertos de Harry Styles o Karol G, e incluso la actuación de Nathy Peluso en un escenario más privado, nos quedamos con todos los looks que hemos ido captando en Instagram o TikTok. Coachella no es solamente conocido como el festival de música indie más relevante a nivel internacional, sino porque desde allí se captan todas las tendencias que luego veremos en las firmas de moda unos meses después. Y el mejor ejemplo de rapidez es Zara.

En Coachella 2022 no solamente hemos podido ver a Kim Kardashian, Kendal Jenner o Alessandra Ambrosio. En esta edición, la representación española fue muy importante. Creadoras de contenido como Marta Díaz, Marta Sierra o Marina Rivers, acudieron al festival para lucir sus mejores outfits y bailar durante toda la noche. Gracias a sus perfiles, hemos podido ver qué conjuntos han escogido y cómo muchas de esas prendas podemos encontrarlas entre las novedades de Zara. ¿Quieres saber más? Aquí tienes toda la información.

En esta ocasión, para ver los mejores looks de Coachella 2022, hemos tenido que investigar en TikTok. De esta manera, nos hemos enamorado al momento de los pantalones crochet que lleva Marta Díaz o de su chaqueta denim en versión crop top con flecos. Es difícil decir quién fue la mejor, pero ella se lo puso muy difícil a las demás.

Si quieres imitar los mejores looks de Coachella 2022 con prendas de Zara, aquí tienes toda la información que necesitas. No hace falta dejar tu cuenta en números rojos, porque nuestra marca favorita, tiene todo lo que necesitamos. Este verano, luce un outfit al más puro estilo de Coachella cuando acudes a todos los festivales de música que nos espera.

Trasparencia

Marta Sierra es la creadora de contenido con más estilo de Instagram y TikTok. Todos sus looks que llevó al festival son auténticas obras de arte, pero hemos tenido que seleccionar uno. Nos quedamos con el vestido trasparente que combinó con un top y pantalón corto negro. ¡No puedes olvidar las botas cowboy!

VESTIDO PUNTO CALADOS (49,95€)

Vestido largo trasparente. FOTO: Zara

100% Denim

Una chaqueta vaquera es un básico en cualquier look de festival. Marta Díaz dio un paso más allá, y escogió este tipo de prenda en versión crop. Si vas a ir a la próxima cita de Brunch in The Park en Madrid, no dudes en este tipo de prendas. Es sexy y atrevida.

CAZADORA CROP (29,95€)

Cazadora vaquera crop. FOTO: Zara

Look deportivo

Kendall Jenner no faltó a la cita. Nos encanta el conjunto monocolor deportivo que escogió, porque con estas dos prendas estarás cómoda y además ideal. De esta manera, la supermodelo demuestra que no hace falta “disfrazarse” para ser la mejor vestida en Coachella.

PANTALÓN WIDE LEG CARGO (35,95€)

Pantalón blanco de tiro alto con pierna ancha. FOTO: Zara

Pierna infinita

Marina Rivers disfrutó de Coachella 2022, y por supuesto nos enseñó auténticos looks que vamos a querer llevar este verano. Cómo nos tenemos que quedar con una prenda, sin ninguna duda será la falda larga negra. Es un clásico en cualquier festival de música. Zara tiene este tipo de falda, pero con un toque más elegante y renovador.

FALDA CON LINO ELÁSTICO (22,95€)

Falda negra con abertura en delantero. FOTO: Zara

Nos quedamos con estos cuatro looks, que son fáciles de imitar. En un par de meses, llegará el Primavera Sound, Arenal Sound o Mad Cool, y por ese motivo, tenemos que ir preparando nuestros mejores looks.