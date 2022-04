Kendall Jenner y Devin Booker, ¿embarazo a la vista?

Este lunes el clan KarJenner (Kardashian y Jenner) acudieron al programa E! News’ Daily Pop para promocionar la nueva temporada de su show, ‘The Kardashians’, que se estrena este jueves 14 de abril en Hulu. Un momento en el que se sinceraron con los espectadores sobre sus deseos más íntimos, como es el caso de Kris Jenner, la madre de las hermanas más famosas de la televisión, que ansía que Kendall Jenner se convierta en madre muy pronto.

Y es que la súper modelo es la única de sus hermanas que, por el momento, no tiene hijos; por lo que, según desveló la propia Kendall es su madre quien ejerce presión sobre ella: “Me manda mensajes al azar y me dice: ‘Creo que es el momento’, y yo digo: ‘¡¿No depende de mí?!“.

Kendall y Kylie Jenner FOTO: Mark J. Terrill AP

“¡Sólo es un recordatorio amistoso!” , aclaraba Kris en tono de broma. También Kylie Jenner, que acaba de dar a luz a su segundo hijo junto a Travis Scott, aseguró que tenía ganas de ver a su hermana embarazada.

Lo cierto es que Kendall Jenner mantiene una relación con la estrella de la NBA Devin Booker desde el verano de 2020, pero de momento no se plantea convertirse en mamá y disfruta de su papel como tía de sus diez sobrinos.