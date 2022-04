Victoria Federica se va al concierto de María Pombo con los pantalones cargo blancos más en tendencia de la primavera

El ritmo de Victoria Federica no para. Y es que ayer después de asistir el viernes como gran estrella del desfile de Pronovias y estar disfrutando de la fiesta posterior en la que pinchó su novio Jorge Bárcenas hasta la madrugada, volvieron directos a Madrid. Y es que la royal no se quedó a disfrutar de Sant Jordi en Barcelona, si no que volvió a Madrid para irse de fiesta con todos sus amigos influencers al concierto organizado por María Pombo, el Suavefest. Tras dos años de parón debido a la pandemia, María Pombo organizó ayer de nuevo en Madrid su fiesta #SuaveFest en la que disfrutar de la música electrolatina y el reggaeton con muchos artistas invitados. Tras celebrar a mediados de marzo el evento en Formigal, ahora el festival se celebró en la Terraza Open Air del Estadio Wanda Metropolitano y ahí no podía faltar Victoria Federica junto a Jorge Bárcenas que también pinchó.

Y para la ocasión Victoria Federica ha optado por lucir el mismo estilismo con el que se marchó de Barcelona: cómodo y en tendencia.

Victoria Federica de vuelta a Madrid. FOTO: GAA GTRES

Uno de los estilismo favoritos de Victoria Federica para viajar cómodo porque casi fue el mismo que escogió parra volver de los desfiles de París. Un estilismo de la firma Off-White que tiene como gran protagonista los pantalones cargo blancos tan en tendencia esta primavera, junto a una sudadera gris oscura lavada de la misma firma con letras en la manga y en la espalda, un top blanco debajo y sus zapatillas Nike favoritas del momento con las que también la vimos visitando a su abuelo el Rey Juan Carlos.

Stories de Michenlo en Suavefest. FOTO: @michenlo

En una de las fotos podemos distinguir que la royal más fashion lleva unos pantalones blancos con dos amplios bolsillos frontales en la parte superior. No podemos ver el bajo pero lo que sí parece quedar claro es que son cargo, como los que ya encontramos en muchas de nuestras tiendas favoritas y están ya en el armario de todas las insiders de moda.