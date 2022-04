Toda la elegancia (y glamur) que necesitamos este sábado es Carmen Lomana con un vestido negro joya de fiesta en Sevilla

Ella es así. No hay día que Carmen Lomana nos nos deje un estilismo perfecto de esos que queremos copiar todos los días. Y esta vez lo ha hecho desde Sevilla preparada ya para disfrutar de la Feria de Abril. Y es que para nuestra socialité favorita el ritmo no para ningún día y la verdad es que nosotras no sabemos de donde saca las fuerzas para llegar a todo, pero queremos la receta. Volviendo a su fantasía de estilismo, Carmen Lomana nos ha vuelto a dejar claro como se combina a la perfección tendencia, elegancia y moda. Y lo ha hecho para disfrutar de una fiesta con amigas antes de la cena de esta noche del pescaíto y del ‘alumbrao’ de la Feria.

Carmen Lomana ha lucido un vestido negro de lo más sencillo y a la vez elegante, con tirantes anchos, escote redondo y aplique joya en los tirantes con un lazo.

Carmen Lomana en su cuenta de Instagram. FOTO: @carmen_lomana

Y es que ya sabemos que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana y cada día nos inspira con alguno de sus estilismos que son tendencia eterna para cualquier tipo de mujer y cualquier edad. Una vez más ha vuelto a demostrar que un vestido negro es la mejor solución para cualquier evento de noche en el que quieras brillar con luz propia y de la forma más elegante.

Deseando estamos ver el traje de flamenca de Carmen Lomana que el otro día nos chivó en la presentación de su colección de joyas que iba a ser un diseño de Lourdes Montes de lo más maravilloso. ¡Qué ganas de verlo!