La crónica de Lomana: El morbo de Macron

Ya saben ustedes ese dicho popular de «donde hay pelo hay alegría»... Así de alegre debe estar Macron por el resultado en las elecciones francesas que nos tenían en vilo, con Marie Le Pen pisándole los talones. Así que monsieur le President decidió tirar del refranero popular y se hizo una foto muy provocadora desparramado en un sofá después de un día agotador con la camisa desabrochada, luciendo pelo a raudales en el pecho, un poco exagerado y sorprendente ya que su aspecto más bien frágil contrasta con esa «pelambrera» tan viril. Y todas como locas pensamos, esto sí, esto nos gusta. Ya estábamos hartándonos de tanto metroxesual depilado cual efebo en La Palestra, y volvimos a lo de siempre. Este hombre merece un voto, además tiene una mujer 24 años mayor que él. Es todo tan especial, que me produce mucho morbo. Y, ¿qué me dicen del paseo con una legión de jóvenes, cogido de la mano con su Brigitte? ¡Una puesta en escena impecable, los dos de azul, el podio en blanco y la cantante de La Marsellesa de rojo!: la bandera francesa. Personalmente, me pareció demasiada sincronización y un poco cursi. Brigitte Macron debe ser una mujer especial para que este hombre esté enamorado de ella desde los 15 años. Era su profesora de teatro en el colegio de los jesuitas donde estudiaba siendo compañero de una hija de Brigitte a la que siempre le decía que se iba a casar con su madre. La madre estaba casada con un banquero, que salió corriendo cuando el «affaire» de su esposa con un adolescente se dio a conocer. Pertenecían a la sociedad burguesa y tradicional de Amiens, pero eso para Macron no era problema lo tenía claro y consiguió su objetivo de la misma forma que consiguió ser presidente de la República Francesa. Yo daría lo que fuese por una cena y una buena charla con esta pareja. Ella alguna vez ha dicho que perdió a todos sus amigos y las familias de ambos estaban horrorizadas. En Francia hay una ley que prohibe las relaciones entre profesores y alumnos menores de 18, la cual pudo haber enviado a Brigitte a la cárcel. Su relación puede que sea poco ortodoxa pero se les ve felices. Los franceses se sientes fascinados por ella y la consideran el principal activo de Macron.

Al presidente le votaron funcionarios, pensionistas, comerciantes, gentes con salarios dignos, también gentes sin ninguna ilusión, pero pensando que era un mal menor. Tenían miedo a Marie Le Pen, a quien han apoyado los obreros, los que se sienten estafados, endeudados, la gente del campo, los que sienten frustración. Enmanuel Macron ha ganado por 17 puntos y será presidente otros cinco años.

En nuestro país seguimos con un Gobierno que tiene sus propia guerra de trapicheos, mentiras, y espionaje. Para remate de todo este disparate nacional Sánchez ordena a la presidenta del Congreso, Batet, que Bildu y Esquerra accedan a los secretos oficiales de Estado. Disparate tan grande que hasta provocó un ataque de tos a Meritxell . Es como poner al zorro a cuidar de las gallinas.

De lo que estoy encantada es de la compra por Elon Musk de Twitter. Estoy segura de que viene a poner orden en esa red social que tuvo momentos de gloria, años muy buenos en los que debatir, en los que jugar con el humor era una gozada, hasta que entro una turba que lo convirtió en una cloaca. Hace años me dieron el premio a la mejor twittera de España en el cine Callao y les aseguro que me hizo tan feliz como un Oscar. Había gente fantástica con los que comentar mil cosas y volverán cuando cada usuario de Twitter tenga que identificarse controlando que no haya cuentas falsas con gentuza escondida tras el anonimato.