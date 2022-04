Este es el vestido midi camisero de Zara que las mujeres de 50 y 60 años van a querer llevar con pantalones y Converse cuando vean a Carmen Gimeno

Si hay una prenda estrella del entretiempo esa es el vestido camisero. No solo por lo bien que sienta a cualquier edad, si no por sus múltiples posibilidades. Con una solo prenda tiendes multitud de opciones, desde llevarla normal a modo de vestido, de blusa largar con pantalones debajo o a modo de caftán con los botones abiertos, camiseta y vaqueros. Y para empezar la semana nuestra influencer más 50 favorita nos ha dado buen ejemplo de ello, como no, estamos hablando de Carmen Gimeno y sus estilismos más casuals combinados con zapatillas y en este caso con las míticas Converse blancas para este vestido midi camisero de Zara.

El vestido más cómodo, práctico y atemporal de todos, sí estamos hablando del vestido camisero. Cada año el vestido camisero regresa, actualizando sus medidas, estampados y colores. El vestido midi camisero de Zara es por definición, de todas las tipologías de vestidos, el más cómodo de todos. Su carácter desenfadado lo hace perfecto para la temporada más cálida del año y Carmen Gimeno nos ha dado el ejemplo perfecto para llevarlo con pantalones.

VESTIDO MIDI ESTAMPADO (39,95€)

Vestido midi camisero. FOTO: Zara

Se trata de este vestido midi de cuello solapa y manga larga acabada en puño con bolsillo de plastrón en delantero con bajo acabado en aberturas laterales y cierre frontal con botones. Un diseño que Carmen Gimeno ha optado por llevar cerrado con un cinturón de cuerda para marcar cintura, pantalones naranjas y zapatillas blancas Converse.