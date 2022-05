La importancia de la simetría en decoración

¿Quieres saber por qué la simetría es uno de los recursos más aplicados en decoración?

La simetría es utilizada para crear ambientes con un aspecto elegante, es perfecta para cualquier estilo de decoración. Proporciona espacio, orden, armonía, equilibrio y balance visual. Transmite sensaciones de calma, serenidad y ambientes acogedores. Por suerte, no necesitas ser un profesional para crear equilibrio dentro de tus interiores. Cualquiera puede aportar una sensación armoniosa a su espacio.

¿Cuales son la piezas clave de la simetría en decoración y cómo aprovecharla al máximo?

1. Linea cromática

Puedes conseguir simetría en la línea cromática, un punto importantísimo a tener en cuenta, combinando tonos, lisos y estampados, texturas. Siempre creando composiciones que puedas ir sustituyendo y combinando en función de cada temporada, aportarás dinamismo a medida que evoluciona el calendario en piezas como cojines, almohadones, plaids. Importancia tambien focalizda en cortinas, tapices, arte, alfombras, biombos, espejos, sofás, muebles auxiliares, iluminación, flores y plantas.

Rose Uniacke FOTO: La Razón (Custom Credit)

2. Espejos y consolas

Una propuesta segura de belleza atemporal, como es en este fantástico hall de entrada, más elegante y sofisticado si cabe, gracias a la simetría que se crea con los dos espectaculares espejos dorados sobre una pareja de consolas, creando el equilibrio perfecto en forma y color. Si te fijas, paredes, suelo y perfiles, también crean simetria. En definitiva un espacio, sobrio, elegante, envolvente y acogedor.

Estudio Soledad Suárez de Lezo FOTO: La Razón (Custom Credit)

3. Iluminación

Importante iluminar correctamente nuestros espacios para crear el ambiente que queremos. Elige dos lámparas de diseño idéntico y colócalas de forma que guarden una perfecta relación en su posición en el espacio. Teniendo en cuenta esta simetría, disfrutaremos de una iluminación mucho más uniforme, por lo que podremos iluminar mejor la estancia y, por lo tanto, no dejaremos ningún espacio a oscuras y potenciaremos al máximo su efectos.

Luisa Olazábal Arquitectura FOTO: La Razón (Custom Credit)

4. Sofás, butacas, sillas, pufs

Piezas imprescindibles con las que crear simetría, sofás en zonas de estar, dormitorios, sillas en comedores, cocinas, recibidores o en cualquier otra zona/estancia de tu espacio en interior o exterior. Acentúa la simetría completando este diseño con cojines, plaids, cambia los aires de la estancia cada temporada, siempre es un acierto. Los textiles adquieren gran protagonismo y claro, los destacamos en el sofá ya que es un mueble esencial por su funcionalidad, comodidad y durabilidad.

Isabel López-Quesada (Montse Garriga, Elle Decor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Has pensado en ubicar un sofá frente a otro?

Si el espacio de la estancia te lo permite, será un acierto. Sin duda, es uno de los recursos más utilizados, especialmente para aquellos que les encanta la tertulia.

Isabel López-Quesada (Ricardo Labougle-Telva) FOTO: La Razón (Custom Credit)

5. Simetría en cocinas

Aprovecha al máximo la simetría en cocinas. Fíjate en esta cocina decorada con un elegante estilo urbano, se ha creado simetría con espejos, gamas de color y zona de almacenaje. Una pareja de armarios, separados por un espacio central, que se ha aprovechado para colocar un banco. Sobre el banco y los armarios, un conjunto de piezas fabulosas que aportan carácter y esencia, el detalle es siempre fundamental. Importante punto a tener en cuenta, la simetría no significa colocarlo todo a pares. En este caso concreto podemos ver claramente como se ha conseguido, resultando ser un acierto total.

Luis García Fraile FOTO: La Razón (Custom Credit)

6. Simetría en baños

La simetría aporta a tu baño los patrones del orden, creando diferentes sensaciones decorativas con una elegancia estructurada sin necesidad de recargarlo. Baños diferentes y especiales.

Crea simetría con lavabos, espejos, iluminación, mobiliario, textiles y demás accesorios.

Soledad Suárez de Lezo Studio FOTO: La Razón (Custom Credit)

7. Punto focal

El punto central de tu diseño. Debe ser el elemento que inmediatamente llame la atención al entrar en la estancia: chimeneas, almacenamiento incorporado, fuentes, detalles arquitectónicos. La simetría en inetrior y exterior.

Pascua Ortega (Ricardo Labougle/AD) FOTO: La Razón (Custom Credit)

8. Peso visual

Si bien su punto focal debe ser el objeto más pesado de la habitación, puede equilibrarlo enmarcándolo con un objeto igualmente pesado a cada lado, como en una chimenea que ha sido flanqueada por sofás a juego. Alternativamente, podrías equilibrarlo ofreciendo agrupaciones de objetos visualmente más ligeros, como son una mesa de comedor con sillas a ambos lados o alrededor, colocar dos bancos y dos sillas de cabecera.

Isabel López-Quesada (Montse Garriga ElleDecor) FOTO: La Razón (Custom Credit)

9. Escala y proporción

Intenta mantener los elementos de diseño a escala y proporcionales con el espacio entre sí.

Luis Bustamante (Interior Design-Arquitectura de Interiores) FOTO: La Razón (Custom Credit)

10. La simetría presente en todos los estilos

Por lo general, cuando se trata de decoración, el estilo personal es un gran punto de controversia. A algunas personas les encanta la lujosa sensación de los interiores recargados y clásicos.

Hotel Palacio Santo Mauro, a luxury collection hotel, Madrid AC/Marriot by Lorenzo Castillo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Mientras que otras se sienten constantemente atraídas por una estética ecleptica, minimalista, moderna y depurada.

Only You Boutique Hotel, Madrid By Lázaro Rosa-Violán. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Axel Vervoordt FOTO: La Razón (Custom Credit)

Puede parecer que diferentes gustos o estilos nunca tendrían algo en común, sin embargo, cuando se trata de un principio de diseño fundamental como el equilibrio, la necesidad radica en la preferencia personal. Esta es la clave, ningún espacio estará completo sin una cierta cantidad de concentración simétrica. Sentimos atracción natural por la simetría.

¿Te imaginas un espacio donde coloquemos un armario en el centro muerto de la habitación con un sofá empujado hacia una esquina y unos cuadros del revés en la pared opuesta? ¡Qué desastre! He preferido no buscar ningún ejemplo, para no romper la armonía de los espacios que comparto como inspiración.

