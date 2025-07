Las bailarinas de Alba Díaz no son las clásicas de siempre, están hechas en Alicante y enamoran a las chicas pijas

Cada vez tenemos más claro que lo clásico nunca falla. Da igual en el año que estemos o en la temporada que estemos. Las camisetas blancas siempre serán nuestro salvavidas. Los vaqueros más viejos, pero los que mejor sientan, serán nuestro mejor aliado. O el calzado con el que vamos bonitas y sin dolor de pies es el más indicado. Y de este último ítem vamos a hablar en este artículo, puesto que solamente nos ha hecho falta meternos en las últimas Instagram Stories de Alba Díaz para reconfirmar todo.

A lo largo de estos últimos meses hemos tenido varios cambios en cuanto a las tendencias en calzado. Hemos tenido un vaivén de in&out, siendo las sandalias romanas unas de las más socorridas u olvidándonos de las zapatillas tradicionales (y sustituirlas a modo de manoletinas). Sin embargo, bien es cierto que existen una serie de modelos que han permanecido intactos gracias a su infinita versatilidad, funcionalidad y practicidad. Y cómo no, su maravilloso diseño que eleva cualquier estilismo o, por lo menos, nos dan un plus de arreglo. Efectivamente, si has hecho clic en este artículo sabrás que estamos hablando de las bailarinas, un esencial que acabamos de ver en el último look de Alba Díaz y que estamos totalmente seguras de que podría compartir con su madre, Vicky Martín Berrocal. Eso sí, no se tratan de las clásicas de toda la vida que llevábamos incluso en nuestra adolescencia, sino que destacan por un detalle de lo más especial que consigue hacer único el diseño. Por supuesto, nuestra sección Lifestyle de La Razón las ha encontrado, están disponible en todas las tallas y tienen un precio de 160 euros.

Las bailarinas de marca española de Alba Díaz

Sabemos que Alba Díaz destaca por un estilo más cañero, moderno y vanguardista. Sin embargo, este domingo ha dado un giro de 180 grados y se ha transformado en una faceta más coqueta o, incluso, pija. Y es que, la hemos visto con una camiseta de manga corta en blanco básica conjuntada con una falda midi en rosa de corte recto que nos recuerda a las típicas de la década de los 2000. En cuanto a complementos, ha dado un aire distinto con collar de conchas de lo más veraniego, bolso shopper de Lonbali y gafas de sol ovaladas junto con su famoso peinado clean look.

Alba Díaz con bailarinas. @albadiazmartin

Nuestras miradas se han ido directas a las bailarinas rojas firmadas por la marca española Alohas. A simple vista, tienen el diseño que normalmente vemos en los de siempre, pero llama la atención por el detalle fruncido en forma circular que se sitúa en la zona de la punta, un plus de lo más original que consigue dar mucha personalidad al estilismo.

Bailarinas, de Alohas (160 euros)

Bailarinas. Alohas

La hija de Vicky Martín Berrocal nos acaba de lanzar una indirecta que hemos entendido a la perfección. Las bailarinas se seguirán llevando durante el resto del verano e, incluso, este modelo es perfecto para seguir luciendo en otoño gracias a su color tan cozy.