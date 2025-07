Las blazers de lino más estilosas que vas a llevar a la vuelta a la oficina

Queda menos de una semana para que demos la bienvenida al mes de agosto, lo que significa que el verano está en pleno en auge, pero también que aunque no queramos la vuelta a la oficina está cada vez más cerca. Y como buenas chicas previsoras que somos por aquí ya estamos empezando a planear como serán esos estilismos con los que volvamos a la rutina después de las vacaciones. No es que ya estemos cansadas de pasar los días en bikini y vestidos blancos, solo que somos unas amantes de la organización. ¿Y cuál es esa prenda que todos los looks que nos vienen a la cabeza tienen en común? Sí, lo has adivinado, un blazer de lino. Quién piense que el lino solo es para la primavera y verano es que no está al corriente de que cada vez la atemporalidad es lo que más se lleva.

Con suerte, durante gran parte del mes de septiembre las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves como para poder salir de casa solo con una americana puesta. Nos parece la mejor manera de volver de verano con estilo, abrazando la transición al entretiempo y preparando el armario de cara a los meses más fríos del año. Y cuando veas los modelos que hemos encontrado en tiendas como Zara, Mango o H&M, entre otras vas a querer estrenarlas cuanto antes. Porque también es verdad, si vas a pasar agosto en el norte de España, probablemente tus noches de verano también agradezcan que tengas una chaquetita a mano, ya sabes, por eso de si refresca.

7 blazers de lino con las que afrontar la vuelta a la oficina con mucho estilo

El lino es uno de esos tejidos nobles que gritan elegancia y sofisticación por todas sus costuras, de ahí que en los últimos años hayan dejado de estar únicamente asociados al verano y se estén instalando en los armarios de las que más saben de moda durante todo el año. Porque si algo tenemos claro, en este 2025 es que el lujo silencioso y la elegancia atemporal son las corrientes estilísticas que más están triunfando en las calles de todo el mundo. Así que sin más dilación, aquí te dejamos las 7 americanas con las que volver a la oficina no se te hará tan cuesta arriba, palabra de editora de moda.

Blazer crudo Margot, de Polín et Moi (rebajada a 41,99 euros)

Blazer crudo Margot. Polín et moi

El minimalismo chic en su máxima expresión: esta blazer fluida y en tono crudo es ese comodín infalible que se adapta igual de bien a un look de oficina que a una cena improvisada.

Americana mezcla de lino, de Benetton (rebajada a 59,50 euros)

Americana mezcla de lino. Benetton

Porque el azul marino sigue de cerca al negro como uno de los colores más favorecedores en el entorno corporativo. Esta americana de corte impecable es la base perfecta para looks que exudan profesionalismo con un aire contemporáneo.

Blazer con lino puño estampado, de Zara (39,95 euros)

Blazer con lino puño estampado. Zara

El detalle del puño le da ese toque cool que necesitas para que tus looks más clásicos respiren estilo sin esfuerzo, justo lo que nos pide septiembre.

Blazer traje lino, de Mango (rebajada a 49,99 euros)

Blazer traje lino. Mango

Si hay un color que te va a iluminar el regreso a la rutina, es este azul cielo tan favorecedor como versátil.

Blazer efecto arrugado mezcla lino, de Mango (rebajada a 59,99 euros)

Blazer efecto arrugado mezcla lino. Mango

Sí al lino y sí también al estilo relajado: esta americana en color crudo con textura arrugada lo tiene todo para triunfar dentro y fuera del trabajo.

Blazer en mezcla de lino, de H&M (49,99 euros)

Blazer en mezcla de lino. H&M

Si solo puedes elegir una, que sea esta: el clásico negro en tejido ligero y con cuello redondo, lista para acompañarte de lunes a viernes sin fallo estilístico.

Americana cuadros en mezcla de lino, de H&M (49,99 euros)

Americana cuadros en mezcla de lino. H&M

El estampado de cuadros príncipe de Gales vuelve cada otoño, pero esta versión en lino es perfecta para adelantarte a la tendencia sin pasar calor.

Porque sí, volver a la rutina puede dar algo de pereza, pero hacerlo con una de estas blazers de lino cambia el panorama por completo. Son cómodas, estilosas, ligeras y elegantes. Y lo mejor: la mayoría de ellas están rebajadas. No hace falta más para empezar septiembre (o agosto) con energía, actitud y mucho estilo.