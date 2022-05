10 vestidos de Zara en diferentes colores y tejidos para cambiar de lunes a domingo de conjunto y estilo

Zara es la solución para encontrar un look único y especial. De lunes a domingo, nos solemos vestir de una manera determinada. Si tienes una reunión de trabajo vas a escoger un traje sastre color verde menta, o si es sábado por la noche tienes pensado ir con el outfit más atrevido del momento. Llega el verano y durante estos meses, que son nuestros favoritos, es mucho más fácil escoger la prenda definitiva. Principalmente, porque puedes ir cada día con un vestido diferente y ser la mujer más feliz del mundo. No obstante, no podemos olvidar los complementos como son unos buenos pendientes o unas sandalias de color, para que el look final sea de 10.

Si Zara tiene el vestido midi boho más elegante y los vaqueros de Sara Carbonero que querrás desde este mismo momento, también tienes los 10 vestidos esenciales para este verano. En esta ocasión no te podíamos fallar y hemos elaborado la mejor guía de compra. A continuación, tendrás la lista de los vestidos que serán virales en pocos días.

10 vestidos básicos de Zara para este verano

VESTIDO MIDI LUNARES (39,95€)

Vestido de escote recto y tirantes anchos con volantes. FOTO: Zara

La influencia de la Feria de Abril sigue muy presente en nuestro armario. Este vestido de corte midi es ideal para una primera cita o una comida con amigas. El color blanco de esta prenda es su punto fuerte.

VESTIDO CAMISERO ESTAMPADO (35,95€)

Vestido de cuello solapa y cintura ajustable. FOTO: Zara

Un vestido camisero no puede faltar. Este tipo de diseño es perfecto, para ir a la oficina un lunes por la mañana con unas sandalias con detalles joya.

VESTIDO MIDI BORDADOS (49,95€)

Vestido midi de escote recto con detalle en la espalda. FOTO: Zara

Tenemos que admitir que nos encanta un vestido midi y de nuevo hemos puesto un vestido así. Eso sí, no sabemos si nos gusta más esta prenda por el diseño, el color o el estampado.

VESTIDO FRUNCES (19,95€)

Vestido con tirantes finos. FOTO: Zara

¿Tienes una boda dentro de poco? Aquí tienes la respuesta a tus dudas de cómo ser la mejor invitada de boda. El diseño es muy importante porque moldea cualquier figura.

VESTIDO PAREO ESTAMPADO (59,95€)

Vestido de manga larga acabada en elástico. FOTO: Zara

El verano pasado el corte pareo fue una auténtica revolución, y de nuevo en 2022 lo será. Este vestido de Zara tiene todo lo que necesitamos. ¡Flechazo al momento!

VESTIDO COMBINADO CUT OUT (22,95€)

Vestido naranja con detalle de abertura en cintura. FOTO: Zara

¿Cut-out y estilo preppy? Claro que sí, y en este vestido de Zara tienes los dos estilos que están marcando mucho en la industria. Si tienes una entrevista de trabajo, apuesta por esta prenda.

VESTIDO MINI VOLANTES (35,95€)

Vestido mini con volantes. FOTO: Zara

Tienes la pedida de mano de tu mejor amiga y no tienes vestido. Zara tiene el diseño más bonito para esa noche especial. El corte de esta prenda tiene un efecto piernas infinitas de película.

VESTIDO SATINADO ENCAJE (29,95€)

Vestido verde de satén. FOTO: Zara

Este sábado noche tienes que ir lo más sexy. Con este vestido de Zara, vas a dejar a todo el mundo sin palabras. El tejido satén es esencial para que un diseño sea elegante, pero a la vez muy atrevido.

VESTIDO MIDI CROCHET (29,95€)

Vestido midi en crochet. FOTO: Zara

El crochet es la tendencia que arrasará este verano en la playa. Este vestido de Zara sirve para ir a un festival de música o para ser la mejor vestida en la playa.

VESTIDO ESTAMPADO FLORAL (35,95€)

Vestido con detalle de frunces. FOTO: Zara

El último vestido tenía que ser de corte romántico. Zara en su amplio catálogo, tiene varias opciones y al final hemos escogido este. Fue una decisión complicada, pero el volante y el estampado floral fueron dos motivos que nos ayudaron bastante.