María Pombo se convierte en la invitada perfecta de boda con un vestido cut out (de su marca) que van a amar las chicas pijas de Madrid

Semana grande para las influencers de nuestro país. Si ayer era Marta Lozano la que brillaba en la alfombra roja del Festival de Cannes, a una semana de su boda, hoy son María Pombo y María Fernández-Rubíes las que brillan como invitadas perfectas en una boda de una amiga en Madrid. Y es que amigas, hoy es sábado de bodas, porque además de María de la Orden y la de Vicente Calderón, se ha casado en Madrid, Hemmily Pagá, creadora de la firma Crush The Label y social manager de la agencia de representación de modelos Sway Mgmt.Y cómo no, amiga de influencers como María Pombo.

La semana de María Pombo no va a tener desperdicio, esta semana presentaba su nueva colección de Name the Brand rodeada de amigas, hoy de boda y la próxima semana acudirá de nuevo a ‘El Hormiguero’, esta vez junto a Dulceida y Laura Escanes. ¿Qué nos tendrán que contar para este unión? Pero no solo eso, el próximo sábado 28 también será una de las invitadas estrella a la boda de Marta Lozano.

Vestido Mai Tai (149,95€)

Vestido Mai Tai. FOTO: Name the brand

Como era de esperar, María Pombo ha lucido un vestido de la nueva colección de invitadas de su marca, Name the Brand. En concreto ha lucido el modelo Mai Tai, un diseño largo en tejido fluido, sin mangas, escote pico con nudo en cintura y abertura en los laterales y espalda. ¿Puede ser más maravilloso? Por no hablar de como resalta el bronceado.

Además, ha vuelto a confiar en Jesús de Paula para lucir un semirrecogido de trenzas, tan en tendencia y perfecto para esta época del año.