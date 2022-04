Te vas a olvidar de todas tus zapatillas cuando veas estas sandalias acolchadas con plataforma rosa de Mango que ya ha estrenado Sara Baceiredo por Madrid

Ya te avisamos que te vas a enamorar como nos ha pasado a nosotras. ¿Pueden ser las sandalias más cómodas y más bonitas de la temporada? Puede ser. Y además son tan cuquis que aunque sean de lo más bastas van a hacer románticos todos tus looks. Y no somos las únicos que nos hemos enamorado de ellas, Sara Baceiredo no se ha resistido a estrenar estas sandalias acolchadas rosas de Mango pese a la lluvia que cae estos días en Madrid. Lo que tenemos claro es que van a ser nuestras nuevas aliadas para patearnos la ciudad y substituir a nuestras zapatillas favoritas ahora que se supone que va a llegar el calor.

Pero no solo porque son acolchaditas, cómodas y perfectas para esas chicas como yo, a las que todos los zapatos le hacen rozadoras y heridas, y más en estos meses de decir adiós a los calcetines. También nos han enamorado porque tienen el color rosa más bonito y en tendencia de la temporada.

Sandalia acolchada plataforma (49,99€)

Sandalia acolchada plataforma. FOTO: Mango

Sandalia acolchada plataforma. FOTO: Mango

Sandalia acolchada plataforma. FOTO: Mango

Se trata de diseño acolchado, rosa, destalonado con plataforma y punta redonda que pertenece a la colección de baño de Mango pero que Sara Baceiredo ha dejado claro que las vamos a querer llevar también por la ciudad con nuestros vaqueros favoritos, vestidos o faldas. ¡Amor a primera vista!