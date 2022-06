Prepara la maleta porque esta falda de flores de H&M es la favorita de madres e hijas para lucir en vacaciones con camisa o crop top

No hay nada que nos inspire más verano que una falda de flores y esta de H&M que acaba de estrenar Carmen Gimeno este viernes nos traslada directamente a unas vacaciones en Italia. ¿No os ha pasado lo mismo? Lo mejor es que esta influencer de más de 50 años, desde el País Vasco, siempre nos deja ideas perfectas de estilismo para esos días de junio que refrescan o para nuestras vacaciones de verano. Si te vas de vacaciones al norte de España tiene que tener su cuenta de Instagram como punto de referencia para saber que looks meter en la maleta. Y hablando de maleta de vacaciones, tenemos claro que madres e hijas van a compartir esta falda de flores de H&M para sus looks de verano.

Una falda de flores que Carmen Gimeno ha combinado de la manera más original con una camisa azul de rayas, cinturón ancho de fibra natural, capazo de mimbre y las sandalias de cuerdas y nudos que más triunfan en Instagram.

Patterned maxi skirt (29,99€)

Falda flores. FOTO: H&M

Se trata de esta falda larga en tejido estampado de lyocell y algodón. Cintura alta con elástico revestido y costura fruncida debajo de las caderas con un vuelo en el bajo para crear más volumen y amplitud.