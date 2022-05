Paula Echevarría tiene el perfecto vestido de verano y es de H&M

¿Hay algo más veraniego que un vestido de flores? Pero, ¿cuál es la diferencia entre un modelo de primavera y otro de verano? Pues para muchas puede basarse simplemente en el largo. Ya sabemos que los vestidos midi de flores son unos de los favoritos de las chicas francesas en cuanto llega el buen tiempo. Para otras la diferencia está en el material, y para otras en la manga y el escote. Todas las tendencias de verano apuestan por esta prenda como la favorita de los próximos meses, y lo cierto es que solo hace falta darse un paseo virtual por Instagram para ver como empieza a inundar las calles. Y es que las influencers no paran de enseñarnos su versatilidad, luciéndolo en todo tipo de ocasiones: desde eventos de invitada hasta jornadas de trabajo, viajes a destinos de playa o noches de fiesta.

Aunque lo cierto es que no hace falta ninguna excusa para recurrir a ellos. Son femeninos, románticos y cómodos en cualquier situación. Que se lo digan si no a Paula Echevarría. La actriz ha demostrado en más de una ocasión su amor por esta prenda, y no ha podido evitar lucir un nuevo diseño en cuanto han salido los primeros rayos de sol.

El diseño en cuestión que ha llevado la actriz y que ha compartido en su cuenta de Instagram es un modelo corto de lino con mangas abullonadas y un bonito estampado floral, que además de ser de lo más favorecedor, podemos encontrar en una de nuestras tiendas favoritas low cost, H&M.

Vestido en mezcla de lino, de H&M (24,99 euros)

Vestido en mezcla de lino, de H&M (24,99 euros) FOTO: H&M

Mules de tacón en color beige grisáceo, de H&M (34,99 euros)

Mules de tacón en color beige grisáceo, de H&M FOTO: H&M

Además, Paula ha querido combinar su vestido con uno de los zapatos que son plena tendencia esta temporada y también de H&M, unos miles de tacón bajo y punta cuadrada.