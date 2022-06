Este vestido negro con escote de encaje es el look perfecto de invitada y lo luce Laura Matamoros

No hay verano sin un vestido negro con encaje. Da igual si es largo, corto o tiene tirantes, pero una prenda como la que llevó Laura Matamoros en los premios International Influencers Awards 2022 en Ibiza es sinónimo de verano. No es de extrañar que Laura Matamoros escogiera este tipo de vestidos, porque son cómodos, elegantes y fáciles de combinar. Si ella fue una de las influencers más elegantes en la boda de Marta Lozano, en esta ocasión no nos defrauda y lleva el look perfecto para un evento donde el estilismo es muy importante. Te aseguramos que es un flechazo al momento por varios motivos: fresquito, sexy y cómodo.

Entre los looks de las invitadas a los premios International Influencers Awards 2022, habrás podido ver conjuntos de gran inspiración. Eso sí, sin ninguna duda nos quedamos con el vestido de Laura Matamoros. Fíjate bien, ella no lleva excesivos accesorios, por lo que este vestido te permite ir natural con un toque hippie.

¡Sin palabras! Laura Matamoros luce espectacular con este vestido negro. Seguro que después de ver la prenda, quieres tener el mismo en tu armario o en la maleta. No te preocupes, porque la influencer pensó en nosotras y etiquetó el vestido.

El vestido negro de Laura Matamoros es de SIR. Esta firma americana tiene un amplio catálogo de prendas, pensadas para cualquier tipo de cuerpos y son fáciles de combinar. Desde este momento, esta marca será una de tus favoritas. Sí tienes la ocasión de ir a Nueva York, no dudes en visitar la tienda. A continuación, te mostramos el vestido de Laura Matamoros que querrás llevar desde ya.

ARIES CUT OUT GOWN (428,95€)

Vestido largo con escote de encaje. FOTO: SIR

Este vestido de Laura Matamoros es una auténtica locura. Por cierto, si el negro no te encaja mucho tienes la opción de comprar este look en blanco. Ambos son ideales.