Victoria Federica tiene claro que sus vaqueros favoritos son de tiro bajo (rotos) y con una cintura de lo más original al más puro estilo ‘milipili’

La primavera propone un tiro bajo en todos los pantalones vaqueros, pero las celebrities están llevándolo todavía más lejos, al límite de los icónicos ‘bumster’ de Alexander McQueen y Victoria Federica no puede ser más fan de este tipo de vaqueros y nos lo demuestra día sí y día también. En su maleta y en su armario no faltan los pantalones de tiro bajo con los que lucir abdomen y caderas al más puro estilo ‘milipili’ argentina. Seguro que has escuchado más de una vez la expresión ‘Mili y Pili’, pero este término en la última temporada se ha actualizado y ahora en España acoge otro significado diferente al que hasta ahora conocíamos. El término ‘milipili’ hace referencia a la moda que viene pisando fuerte a la hora de vestir entre los adolescentes en argentina, que se ha viralizado a través de TikTok y se refiere a una determinada forma de vestir que se centra en recuperar la estética del ‘Y2K’ de la forma más extrema. En resumen podríamos decir que se trata del uso de tiro bajo como norma general y este look de Victoria Federica sería claro ejemplo de ello con estos vaqueros.

Victoria Federica disfrutando en Disney con amigas. FOTO: @vicmabor

Y nos lo ha demostrado disfrutando como una niña en un viaje de amigos y de influencers a Disney World.

Unos vaqueros de tiro bajo con una cintura de lo más rara y especial, de esas que le encantan a Vic, en unos vaqueros con rotos y anchos que ha combinado con un top blanco y zapatillas.