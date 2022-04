Mar Flores y su sobrina Laura Matamoros, unidas por la dieta de la alcachofa

Es la primera vez que posan juntas en años. Pero Mar Flores y su sobrina, Laura Matamoros, mantienen una buena relación de cariño y se han unido para seguir la dieta de la alcachofa.

Laura confiesa que “estoy feliz de compartir esto con mi tía, siempre me da muy buenos consejos, incluso me asesoró sobre cómo consiguió recuperarse de sus embarazos, y lo estoy aplicando en los míos”.

Por su parte, Mar desvela que, “aunque soy de constitución delgada, a lo largo de mi vida he necesitado ayuda para controlar mi peso, como sucedió cuando tuve a mis hijos. No conseguía recuperar la figura, y me recomendaron la dieta de Arkofluido Alcachofa, y me vino muy bien. Y ahora soy yo la que se la recomiendo a mi sobrina”.

La madre de Laura es la que fuera esposa de Kiko Matamoros, Marián Flores, hermana de Mar, con la que estuvo casado entre 1984 y 1998. Kiko fue también el manager de su cuñada durante varios años.