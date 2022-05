Así es el vestido de última hora que tiene Laura Matamoros para ir elegante en cualquier momento

El estampado nunca falla y siempre es una apuesta segura. Si te quieres coronar como la mejor invitada de boda, Laura Matamoros tiene la clave del éxito. Mayo es el mes de grandes eventos o de enlaces que habían sido cancelados, por el coronavirus. Seguramente, tengas en estas semanas o en los próximos meses, varias bodas y como hay que ser previsora con el fondo de armario, Laura Matamoros nos ha enseñado el primer vestido de invitada que tienes que tener. De esta manera, lo volverás a hacer, en otras palabras, tendrás el mejor look con más glamour de la sala.

Laura Matamoros de nuevo nos conquista con un vestido largo y fluido para ir a la próxima boda. Esta tendencia es perfecta para acudir a una pedida de mano, una cena elegante o un bautizo de última hora. Está claro, que Laura Matamoros tiene la idea de tener un perfil en Instagram, que sirva para ser la mejor guía de inspiración. Y podemos decir, que lo está consiguiendo.

Si un día nos sorprende con un cambio de look, y a la noche siguiente tiene el mejor look de evento, está claro que Laura Matamoros es la mejor referencia en tendencias. La influencer escogió a Mimoki para demostrar que el talento español en la moda, es cada vez más fuerte. No hace falta tener que escoger el mismo chaleco de Zara que todo el mundo lleva.

Como nos encanta el vestido de Laura Matamoros, te enseñamos y por qué es un básico para cualquier invitada. Ella lo utilizó para disfrutar de la hípica en Madrid, pero tú puedes llevarlo a cualquier sitio.

VESTIDO OLYMPIA AZUL Y BLANCO (269.00€)

Vestido de manga abullonada. FOTO: Mimoki

Sin palabras con el vestido de Laura Matamoros. No estamos seguras si nos gusta por las mangas o por la falda de paneles. Aprovecha el momento y compra esta prenda.