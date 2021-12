Laura Matamoros sufre un percance en la recta final de su embarazo

Gente

Accidente

A pocas semanas de dar a luz, Laura Matamoros ha sufrido un percance que le impide caminar. “No puedo moverme”, se ha lamentado la hija de Kiko Matamoros. Aunque ha preferido tomárselo con humor, lo cierto es que la instagramer se ha mostrado bastante fastidiada a través de su perfil oficial de esta red, donde ha explicado todo lo ocurrido.

El último trimestre de embarazo no está resultando fácil para la ganadora de “GH VIP”. Hinchazón, acidez, cansancio físico.... A ello se suma ahora el percance sufrido y que le ha dejado una delicada secuela.

“Cosas que solo me pasan a mí”, ha comenzado expresando la hija del colaborador de “Sálvame” a través de sus historias de Instagram. El suceso ha ocurrido en una gasolinera. “No es normal lo que me ha pasado esta mañana echando gasolina en el coche”, ha reconocido la joven, que no ha dejado de lamentarse por su mala pata. Y es que, cuando todo parecía proceder con normalidad, Laura Matamoros se ha golpeado en la cabeza con la parte de arriba de la puerta. Tras el golpe, la influencer ha sufrido un fuerte tirón en las lumbares. “Después me ha dado un tirón en las lumbares que os juro que ahora no puedo andar, voy como una inválida”, ha relatado mientras muestra en uno de sus videos como anda despacio.