Todos tus vaqueros van a necesitar estos zapatos de Zara con lazo (rosa o negros, planos o con tacón) que van a ser la fantasía de las chicas más pijas

No hay nada que nos guste más que unos zapatos. Bueno sí lo hay, pero igualmente, hoy os vengo a hablar de zapatos. Pero no de unos zapatos cualquiera, si no de los zapatos más bonitos de la temporada que los hemos encontrado en Zara y de uno de los colores del momento, el rosa. Uno de esos zapatos que se van a convertir en la estrella de todos tus looks este verano, ya sea para se la invitada perfecta a una boda o para deslumbrar por Madrid con unos vaqueros. Son los zapatos rosas de nuestras sueños y además adornados con un gran lazo ‘brilli brilli’ que le encantaría a La Vecina Rubia. Quién avisa no es traidora, y estos zapatos de Zara se van a agotar en un abrir y cerrar de ojos.

Lo mejor es que son perfectas para chicas bajitas porque tienen un tacón de 6 cm que es cómodo y a la vez te da esos centímetros que a las más bajitas nos faltan para estilizarnos y que todos los looks nos sienten de maravilla. Esta es nuestra versión favorita, pero también está en negro con tacón más alto y el lazo en mucho colores o en negro estilo flat. ¿Cuál te gusta más?

ZAPATO TACÓN MEDIO LAZO BRILLOS (79,95€)

Zapato rosa lazo. FOTO: Zara

ZAPATO PLANO DESTALONADO ADORNO LAZO (79,95€)

Zapato plano lazo. FOTO: Zara

ZAPATO TACÓN ALTO LAZO BRILLOS (79,95€)

Zapato tacón lazo. FOTO: Zara

Acabamos de sentir un flechazo de amor profundo, evidentemente. ¡Gracias, Marta Ortega!