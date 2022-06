Vicky Martín Berrocal deslumbra en Londres con un lookazo de lo más elegante para ser la invitada perfecta a una preboda

Bodas, prebodas y todos los eventos tan típicos de estos meses. Y Vicky Martín Berrocal no podía ser menos y se ha ido de boda a Londres para enamorarnos con su look de invitada perfecta a una preboda. También os decimos que si ya ha sido tan elegante el estilismo de antes de la boda, estamos deseando que Vicky nos enseñe su lookazo de invitada perfecta de boda. Pero como no podía ser de otra manera, la diseñadora sevillana ha optado por lucir un mono de su marca, Victoria. Elegancia en estado puro.

Un mono de color azul oscuro que Vicky Martín Berrocal ha combinado con una chaqueta de tweed crop de estilo Chanel en tonos blancos y con los ribetes azules. Un look que ha causado auténtico furor y no es de extrañar, es un estilismo muy fácil de copiar, rejuvenecedor y que además reúne casi todas las tendencias de la Primavera/Verano 2022.

Y es que los monos son una de las prendas más en tendencia para las invitadas y ya le hacen hasta sombra a los vestidos. Vicky Martín Berrocal se ha decantado por un mono de escote cruzado que lleva un cinturón del mismo tejido y color que el resto de la prenda. Un mono perfecto para realzar escote y a la vez marcar cintura.

Para darle ese toque más elegante, la sevillana lo ha combinado con una blazer de tweed en blanco con lo ribetes también en azul oscuro. Cosa que solo verla nos da calor, pero claro, en Londres las temperaturas no son como en España. Así que está claro que si le quieres copiar el look de invitada perfecta a Vicky Martín Berrocal para una boda en España en los próximos meses, vas a tener que renunciar a lucir la chaqueta si no quieres morir en el intento.