Los vaqueros anchos rotos se llevan como Vicky Martín Berrocal con zapatillas bastas para darle todo el rollazo posible

No hay primavera sin vaqueros. Y Vicky Martín Berrocal lo sabe. Por eso no ha esperado más y ha aprovechado este fin de semana para sacar del armario los vaqueros anchos rotos eternos que cada temporada regresan a nuestro armario. Porque además dan ese rollazo que siempre te solucionan cualquier look y además hacen que le de ese toque más actual y desenfadado a cualquier look. Y cuando Vicky Martín Berrocal estrena estos vaqueros rotos en mayo solo puede significar que los vamos a querer llevar hasta julio o incluso más.

Además, lo ha hecho con las zapatillas más bastas y favoritas de su hija, Alba Díaz, que no sabemos si se las ha robado de su armario o es que la diseñadora sevillana también se las ha comprado después de verlas llevar hasta de noche a Alba.

Vicky Martín Berrocal en sus Stories de Instagram. FOTO: @vickymartinberrocal

Y es que solo ella puede llevar los vaqueros anchos y rotos que enfadan a madres y abuelas de la manera más elegante. Cuantas veces te ha dicho tu abuela eso de, ¿has pagado por esos pantalones o te han pagado por llevarlos? O aquello tan típico de, ¿te coso los pantalones? Pues Vicky Martín Berrocal ha conseguido llevar los vaqueros anchos y rotos que eran tan tendencia a principio de los 2000 y volverlos elegantes.

Y es que solo ella puede convertir unos vaqueros de estilo más casual, en un estilismo de lo más elegante para irse a comer con la familia en fin de semana. Pero igualmente nos parece un look perfecto para ir a la oficina este lunes, para una comida de trabajo o un afterwork con amigas para ser la más estilosa y en tendencia de todo tu grupo de amiga. Lo mejor es que son prendas que la mayoría tenemos en tu armario para copiar el estilismo fácilmente.