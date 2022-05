Vicky Martín Berrocal tras su ruptura con Joao Viegas: “Ahora duermo con mi hija”

Recuerdo que Boris Izaguirre dijo una vez una frase brutal: «Victoria es la mujer más pasional que he conocido en mi vida. Es capaz de hablar de un hombre igual que de un par de zapatos». Y en efecto, así es Vicky Martín Berrocal. Tan solo hace falta una charla nada encorsetada de diez minutos con la diseñadora para saber que lo suyo es p-o-d-e-r-í-o, así, con todas las letras. Mirándole a los ojos soy capaz de averiguar que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos profesionales de su vida, el brillo de su mirada deja entrever la ilusión con la que presenta sus nuevas fragancias: Aire, Agua, Alma y la nueva interpretación de Eterna, seductora y vibrante con la que la protagonista de estas líneas se identifica. Un proyecto que arrancó en 2017, inspirado en «mujeres valientes, seguras, echadas p’alante»; vamos, las «hembras», como ella misma las define. «A mi me gusta esa mujer que no piensa las cosas, la que cree que es mejor pedir perdón que pedir permiso, la que no se arrepiente, que es libre...», confiesa la diseñadora quizá autodefiniéndose. Es por ello que decidió ampliar su colección de perfumes con un universo más cítrico y frutal adaptado a las necesidades de cada una.

Y es que si en algo es experta Vicky es en dotar de elegancia, seguridad y belleza a la mujer; algo que lleva haciendo más de 17 años con su marca Victoria Colección, con la que planea conquistar toda Andalucía, ya que su próximo objetivo profesional es abrir una nueva tienda en Málaga. «Las mujeres debemos de creérnoslo. Últimamente la mujer está en una fase que tiene un complejo brutal por todo, desea constantemente ser otra u obtener ciertas cosas de otra, es una constante y no puede ser. La única manera de ser feliz es mirarte al espejo y aceptarte como eres, ser segura, enfrentarte a la vida como una batalla, ser madre es lo más complicado del mundo, ser esposa es de las cosas más difíciles que hay; pero somos únicas e irrepetibles y somos muy potentes desde que nacimos, y somos capaces de todo. Amo a la mujer», dice rotunda Martín Berrocal con la pasión de la que hablaba al comienzo del texto. «Lo que intento con ese trozo de tela es que cuando te mires al espejo te haga sentirte mejor, embellecerte y hacerte sentir segura porque desde ahí, te comes el mundo».

Vicky Martín Berrocal en la presentación de sus nuevas fragancias. FOTO: Jesus Briones GTRES

Ruptura

Después de su sonada ruptura en febrero de este año con el empresario portugués Joao Viegas Soares, tras cuatro años de relación y después de dejarlo todo para vivir su historia de amor en Lisboa, Vicky también ha regresado a Madrid para comerse el mundo y comenzar una nueva vida en la capital rodeada del amor de los suyos. «Yo disfruté mucho mi relación, la viví de una manera loca. Me mudé por amor, dejé mi casa mi familia, mis amigos, mi país... todo», reconoce. El fundador de Global Media Group fue su relación más importante «después de mi marido», el torero Manuel Díaz El Cordobés, ya que asegura que, acostumbrada a vivir relaciones desde el «desasosiego, la locura e incertidumbre», el portugués le enseñó a vivir un amor «muy sano y puro». Desmintiendo los rumores que hablan de una segunda oportunidad con el empresario, ahora la prioridad de la diseñadora no pasa por encontrar de nuevo el amor, sino por disfrutar de todo aquello que «sacrificó» por estar al lado de su expareja: «El amor llegará o no llegará, pero ¿hay algo mejor que estar bien con una misma?». Así, la andaluza arranca una nueva etapa «muy feliz» con fortaleza e ilusión en la capital, ya que, como asegura, «igual que me fui, vuelvo»; reencontrándose con todo aquello que dejó por amor, en especial con su hija Alba. «Me he ido a vivir tres meses con mi hija, duermo con ella. Era algo que necesitaba. Ahora nos vamos a mudar ella y yo. Pude venir y alquilarme algo sola, pero lo quise así», desvela.

«Amo la vida»

Gracias a su forma optimista de entender la vida, una enseñanza adquirida de su padre, el ganadero José Luis Martín, Vicky Martín Berrocal no mira para atrás ni para coger carrerilla, tan solo vive el momento y persigue incansable todo aquello que ama; pero la pregunta es ¿qué no ama? «Amo todo, amo la vida. Amo crear, diseñar, persigo mis sueños, seguir creciendo... Me doy cuenta de que cualquier cosa me emociona». Y con esta emoción contagiosa, más cercana que nunca, la diseñadora se muestra imparable tanto en el terreno laboral como en el sentimental con la pasión y fortaleza que le caracteriza por bandera.