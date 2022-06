Las francesas siguen estos trucos para mantener unas ondas naturales en el cabello en menos de cinco minutos

El cabello de las francesas es el más envidiado del mundo. En primera posición se encuentran ellas, después serían las coreanas o japonesas, y por último las italianas. Todas ellas tienen trucos y consejos de madres o abuelas para mantener una melena limpia, fresca y saludable en menos de cinco minutos. En esta ocasión, nos centramos en las francesas y en cómo consiguen unas ondas naturales y salvajes en cualquier tipo de pelo sin el menor esfuerzo. Sinceramente, con el calor que está haciendo no pensamos en sacar el secador o la plancha de pelo, y gracias a este secreto que vamos a desvelar de las mujeres francesas, no lo vas a necesitas en todo el año.

¿Cómo logran dominar sus melenas con pocos productos y de una manera rápida? Una de sus armas secretas, es no utilizar el secador, siempre lo dejan al aire. De esta manera, los rizos, por ejemplo, salen de forma natural y no tendrán ningún daño por calor. Antes de aprender hacer ondas naturales y frescas, primero de todo tienes que estar mentalizada que tú look será mucho más chic y desenfadado.

Camille Charriere es la francesa con más estilo de toda Francia, junto a Brigitte Bardot. Ambas, si te fijas, han llevado siempre unas melenas sueltas, naturales y atrevidas. Ellas se olvidan de los cosméticos capilares como la gomina o la laca, y escogen dejar su pelo al aire libre para que el viento haga el trabajo de peluquero.

En cuanto a las ondas naturales de las francesas, es un básico para ellas, como lo pueden ser unas merceditas con calcetines blanco, o un labial rojo intenso. Ese magnetismo y su elegancia natural (que nos vuelve unas fanáticas de sus estilos), consiguen que las mujeres se quiten el corsé y sean más libres.

Los pasos que debes seguir para unas ondas naturales

Pelo fino : Aquellas mujeres que tienen el pelo fino o pobre podrán hacer ondas suaves y delicadas. Si quieres apuntarte a esta tendencia, pide en tu salón de belleza: flequillos tupidos o líneas definidas.

No temer capas: Todas las musas de Alta Costura en París, no tienen miedo a las capas en sus cabellos. Es una manera de conseguir estas famosas ondas, y además, añaden más carácter y mejoran las facciones.