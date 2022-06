Cinco trucos de belleza que hemos aprendido de las mujeres francesas

Son las mujeres más envidiadas del mundo en lo que a moda se refiere. Su estilo eterno es sinónimo de elegancia atemporal y cool desde el siglo pasado, y sus básicos son emulados y analizados al detalle una y otra vez. Pero no solo es un tema de ropa. También nos pasa con su “joie de vivre”, con sus dietas, o más bien sus rutinas de alimentación o forma de entender la vida, y por supuesto también con sus rutinas de belleza, que lejos de buscar una juventud eterna e irreal parecen centrarse en cuidar la piel y aceptando con dignidad el paso del tiempo y el envejecimiento.

Por eso hemos querido analizar más al detalle algunos de sus trucos beauty que han convertido a las francesas en las mujeres más elegantes del mundo. Y es que en el país galo esto es algo que parece estar inculcado desde la infancia, dando más importancia a cuidar el estado de la piel que ha conseguir complicados maquillajes que camuflen los problemas reales del rostro, pero lejos de solucionarlos.

-Un buen cuidado de la piel no tiene por qué ser caro

De sobra es sabido por todos que seguramente el lugar más habitual al que recurren las francesas para comprar sus productos de belleza son las farmacias. Allí encuentran todo lo que necesitan para su cuidado diario con productos sencillos, buenos y sobre todo asequibles. Olvídate si piensas que se gastan ingentes cantidades de dinero, porque las marcas a las que suelen recurrir están al alcance de la mayoría de la gente.

-Amor al agua micelar

Podríamos decir sin duda que se ha convertido en el producto estrella en cualquier neceser de cualquier francesa. Es su arma secreta. Y es que este producto es capaz de limpiar desde el maquillaje hasta el exceso de suciedad de la piel, pero sin dejarla grasa ni tirante. La sensación es realmente refrescante. Su favorita es la de Bioderma.

-Los beneficios del vino tinto

El vino tinto está repleto de antioxidantes que son antiinflamatorios, restauran las células y ayudan a la piel a producir colágeno: todo el conocimiento sobre el que se fundó una de las marcas de cuidado de la piel más destacadas de Francia, Caudalie, y la razón por la que tiene tanto éxito.

-Menos es más

Esto no significa que haya pocos productos en el mercado, al contrario. Si no con dar con aquellos que mejor se adapten a las necesidades de nuestra piel y aplicarlos todos los días. Las rutinas con demasiados pasos acaban por darnos pereza y quedando en el olvido. Prueba una rápida y eficaz y no la dejarás nunca.

-Eterno pintalabios rojo

Si tuviésemos que quedarnos con un producto de maquilla, sin duda sería el pintalabios rojo. Muchas veces es prácticamente el único toque de color al que recurren, por eso es tan importante encontrar el tono que mejor siente a tu piel y llevarlo siempre en el bolso.