Sara Carbonero revoluciona Instagram (y se adelanta al verano) posando en bikini con cambio de look incluido

¿Cómo va vuestro sábado? El de Sara Carbonero de piscineo y de renovarse como ella misma nos ha contado en su cuenta de Instagram. Pero no solo ha revolucionado a sus seguidores adelantándose al verano con el primer posado del bikini desde la piscina de casa, sino que también Sara Carbonero ha sorprendido a todos con su cambio de look para pasarse al flequillo largo, desfilado e integrado en su larga melena. Pero que vamos a decir si con la belleza de Sara todo le queda bien.

Sara Carbonero lleva años llevando una melena muy característica: larga, con ciertos reflejos y brillante. Aunque sea nuestro caso, el de mantener el mismo estilo durante años nos gusta, en muchas ocasiones, un cambio de look, pero a veces no estamos dispuestas (o tememos) restar centímetros a nuestra melena. Y el flequillo es el perfecto aliado para estrenar nuevo corte de pelo. Y aunque la periodista nos tiene acostumbrados a llevar el flequillo cortina largo y muy abierto, que casi no es flequillo, ahora ha dado el paso. “¡Qué guapa estás así!” le ha escrito Paula Echevarría solo publicar la instantánea.

El flequillo shaggy o despuntado sienta especialmente bien a las caras ovaladas pero se puede adaptar a cualquier rostro. Un flequillo que al tener ese estilo francés de los años 60 y 70, es un flequillo casual, que aporta un extra de movimiento al pelo y se puede peinar como el corte que tu lleves, de forma despreocupada, pero elegante y dando ese toque boho que tanto le gusta a Sara Carbonero.

Pero no solo nos hemos fijado en el cambio de look, también en el bikini de triangulo fucsia con textura que Sara lleva para esta tarde de piscina sin olvidarse de sus collares de su nueva colección de joyas que le dan ese toque más hippie y boho que tanto caracteriza a la periodista toledana y más ahora que está a punto de llegar el verano.