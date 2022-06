Londres siempre es pura inspiración

El mejor clásico renovado que existe, sin duda es Londres. Tengo una vinculación muy estrecha y familiar con esta fantástica ciudad, siempre es buen momento para visitarla, los motivos múltiples. El fin de semana pasado tuve la suerte de volver a Londres, después de años sin poder ir debido a las restricciones de viaje internacionales. Soñando con el fin de semana intenso que me esperaba en mi reeencuentro con Londres. Mil y un plan y sólo tres días para poder disfrutar de una agenda que fue realmente maratoniana y que por suerte se cumplió casi al detalle.

¿Muchos cambios en Londres después de Brexit?

Absolutamente ninguno, Londres está espectacular, como siempre acogedora y con encanto, como de costumbre. Esta vez tuve la suerte de disfrutar de una ciudad vestida de gala, la semana anterior se había celebrado “El Jubileo de Platino de Isabel II” siete décadas en el trono, “God Save the Queen”

Londres está “amazing”

Una ciudad conservadora, moderna, sofisticada, con carácter, multicultural, elegante y muy cool, así es Londres, en constante evolución.

Los imprescindibles de Londres que no te puedes perder

Compartir esos lugares donde has disfrutado y guardas en tus mejores recuerdos, donde parece que el tiempo no ha pasado cuando vuelves.

Toma nota, te encantarán y seguro que siempre querrás volver.

Meliá London Kensington Collection Hotel FOTO: Inma Maynard

Es la primera vez que visitaba Londres y me alojaba en un hotel, teníamos casa de familia y se vendió hace unos años. En esta ocasión no me esperaba nadie, mi aroma preferido no estaría, mi comida favorita de Marks & Spencer tampoco, nada sería igual. Sabía que esa sensación de “Home sweet Home” no me esperaba al llegar.

Por eso me aseguré de que mi hotel fuera un lugar especial, acogedor y a ser posible en Kensington, nuestro barrio. Por suerte lo encontré, Meliá London Kensington Collection Hotel. Mi sorpresa al llegar, es que me estaban esperando, me recibieron con la mejor de las sonrisas y una cordialidad con la que me hicieron sentir sin duda como en casa.

Un hotel boutique en el que la diferencia está en el detalle, he disfrutado muchísimo de esta joya de casa victoriana absolutamente ideal, un hotel totalmente renovado, inspirado en la revolución industrial y como no en uno de sus principales abanderados William Morris, carácter y esencia, todo un lujo encantador ¡Felicidades a todo su staff!

Super recomendable, sin duda también será vuestra casa en Londres, un dato importante a tener en cuenta es la super ubicación. El hotel se encuentra a escasos metros de la linea de metro de Gloucester Road (Picadilly) directa a Heathrow (40min).

Donde comer o cenar

Kensington/South Kensington

Si quieres una pizza o pasta deliciosa, Pizza Express un imprescindible de siempre es ya todo un clásico, hay uno justo a la vuelta del hotel.

También hay varios restaurantes indios en el barrio que me gustan (Londres es la ciudad donde están los mejores del mundo).

Zaika (Gourmet Indian Dining) Un lugar con mucho encanto, ubicado en un edificio de renacimiento gótico, diseñado en 1884 por Alfred Williams para albergar el London City Bank, protegido y restaurado conservando todos los detalles del patrimonio.

Bombay Brasserie otro de mis preferidos, desde 1982 es un restaurante icónico y famoso por su auténtica y ecléctica cocina de Bombay e India. Decoración colonial fantástica. siempre acertado.

Un salón de té, típico e ideal es The Orangery Restaurant, inmejorable para disfrutar de un té en los jardines del palacio de Kensington, absolutamente una delicia.

Justo enfrente del palacio de Kensington The Minestrone Hotel & Residences, una joya de hotel boutique al más puro estilo inglés, todo un punto de referencia, en un encantador edificio victoriano, con una decoración exquisita de arte y mobiliario de época y en el que todos los domingos hay “Roast” toda una experiencia al más puro estilo British.

Podría seguir pero me extendería demasiado...

¿Donde ir de compras?

Oxford street

Imprescindibles, Marks & Spencer, Selfridges & Co, Boots.

Regent Street

Visita obligada a Liberty un edificio de estilo Tudor que te dejará sin palabras.

Liberty FOTO: Inma Maynard

¿Conoces su origen?

Arthur Lasenby Liberty nació en Chesham, Buckinghamshire, en 1843. Fue empleado por los Sres. Farmer y Rogers en Regent Street en 1862, el año de la Exposición Internacional. En 1874, inspirado en sus 10 años de servicio, decidió iniciar un negocio propio, lo que hizo al año siguiente.Con un préstamo de 2.000 libras de su futuro suegro, aceptó el contrato de arrendamiento de media tienda en 218a Regent Street con tres miembros del personal...Años después...El emporio fue diseñado por Edwin Thomas Hall y su hijo, Edwin Stanley Hall. Diseñaron el edificio a la altura de la moda de la década de 1920 para el renacimiento de Tudor. La tienda se diseñó en torno a tres patios que formaban el foco principal del edificio. Cada uno de estos patios estaba rodeado de habitaciones más pequeñas para crear una sensación hogareña. Muchas de las habitaciones tenían chimeneas y algunas todavía existen. Tómate tu tiempo y recorre todas sus secciones con calma, es una verdadera maravilla. Imprescindible ver la sección de telas y alfombras.

Liberty FOTO: Inma Maynard

Otro lugar mítico es Hamleys.

Paddington Bear, Hamleys FOTO: Inma Maynard

No pasarás por la puerta sin entrar y dejarte llevar por la magia de la tienda de juguetes más antigua del mundo, fue fundada por William Hamley como “Noah’s Ark” en High Holborn, Londres, en 1760. Se trasladó a su sitio actual en Regent Street, en el West End de Londres, en 1881.

Picadilly

Fortnum & Mason establecida el año 1707 por William Fortnum y Hugh Mason. Su fama se debía a que inicialmente se dedicaba por completo a la venta de alimentos (food hall), aunque actualmente posee varias plantas dedicadas a otros temas. Es también conocido como una reputada tienda de té (tea shop), sus cestas de picnic también son todo un clásico.

Fortnum & Mason FOTO: Inma Maynard

Fortnum and Mason es reconocida internacionalmente por sus productos de alta calidad y ser un símbolo del Reino Unido. Ha sido proveedor real durante los últimos 150 años. Justo al lado y enfrente puedes disfrutar de los comercios con mucho encanto de Burlington Arcade, Princess Arcade o Picadilly Arcade, Ladureé, Maison Assouline, Cath Kidston, etc... En la calle paralela está Jermyn St. encontrarás todo lo necesario para ir vestido como un auténtico “gentleman” en los míticos Hawes & Curtis, Russell & Bromley, Church´s Shoes, Hackett o Bates Hats.

Knightsbridge

Tampoco te podrás perder los famosos almacenes Harrods en Brompton Road, Knightsbridge. Hay mucha historia vinculada a este conocido lugar, todo un reclamo turístico para Londres. El edificio es una preciosidad, su interior es muy curioso, un despliegue de lujo y glamour en cada una de sus secciones. La zona de supermercado es una preciosidad, una gran variedad de delicatessen junto con una decoración espectacular te enamorarán. En la terraza hay un restaurante buffet fantástico al más puro estilo inglés, sin duda merece la pena disfrutarlo.

Almacenes Harrods FOTO: Harrods

¿Otros lugares con mucho encanto que no te puedes perder?

Chelsey

OKA

Una de mis preferidas, es una firma británica de decoración con mucho encanto, muy conocidos por su mix de piezas únicas para un estilo atemporal.

OKA FOTO: OKA

Old Chelsey

No. FIFTY CHEYNE

No. FIFTY CHEYNE FOTO: Eva Andreu

Ubicado en el corazón de Old Chelsea, Iain Smith lidera como jefe de cocina, creando un menú en constante evolución utilizando los mejores ingredientes británicos, elegante y con mucho encanto...

Kensington

DA MARIO

Da Mario FOTO: Andrea Mardones

El restaurante Da Mario es uno de los más populares, era uno de los favoritos de Princess Diana, en el corazón de Kensington. Inaugurado por el Sr. Mario Molino, que ayudó a llevar pizza al Reino Unido en 1965. Uno de los fundadores de Pizza Express ... Ahora lo dirige su hijo Marco siguiendo y continuando la tradición familiar de la buena y saludable cocina napolitana...

Sin duda ha sido un lujo de viaje, os aseguro que hay para unos cuantos artículos más, esto es solo una pequeña muestra de lo que puedes encontrar en tu visita a Londres, es inagotable, siempre hay un motivo para volver y disfrutar de arte, museos, espectáculos, naturaleza, gastronomía, compras, paseos, arquitectura, cultura.

Entre la cantidad de cosas que tuve tiempo de hacer, os cuento que fuí a una fiesta divertidísima en un barco por el río, el sábado por la mañana, sin falta al mercadillo de Portobello y a comer a Notting Hill, con visita obligada (que me encanta) a “The Notting Hill Book Shop” y acabamos nuestro fin de semana en el Museo de Ciencias Naturales....

Río Támesis, Westminster, Big Ben FOTO: Andrea Mardones

Hasta pronto Londres, siempre eres “pura inspiración”. See you soon...

Espero que os haya gustado, guardéis lo que más os divierte y algún día lo disfrutéis tanto como yo.

Instagram @globalharmonydeco