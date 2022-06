Las rebajas de Zara empiezan esta noche y nosotras ya hemos fichado los shorts con ‘brilli brilli’ que La Vecina Rubia eleva a lujo

Contando las horas y con el carrito preparado. Amigas, activad las alarmas en el móvil porque a las 21 horas empiezan las rebajas de verano de Zara y nosotras ya estamos preparadas para arrasar. ¿Nos quedaremos sin nuestros fichajes? Esperemos que no. Pero de momento nuestra lista de deseo ha aumentado por culpa de La Vecina Rubia, ya no quedan domingos para que arranque el verano, pero si horas para que empiecen las rebajas más esperadas del año. Y si hablamos de La Vecina Rubia tenia que ir de la mano del famoso ‘brilli brilli’ que no podía faltar en estos shorts de Zara que nos ha hecho desear con todas nuestras fuerzas. Y lo mejor es que la web de Inditex ya nos ha chivado que tendrán un 30% de descuento.

¿A qué hora empiezan las rebajas de Zara? A las 21 horas de este jueves 22 de junio. Y puede parecer broma, o exageración, pero no lo es. Yo ya tengo puesta la alarma del Iphone puesta a las 20:45 horas con la etiqueta de ‘rebajas de Zara’ y todos los fichajes en el carrito. ¿Preparadas? ¡Vamos a ello!

La Vecina Rubia con shorts de Zara. FOTO: @lavecinarubia

ZW THE CUT OFF SHORTS BRILLOS (25,99€)

Shorts brillos. FOTO: Zara

¿Primera compra de rebajas? Estamos hablando de esta maravilla de shorts de tiro alto de Zara con cinco bolsillos y bajo acabado deshilachado con detalle de aplicación de brillos y cierre frontal con cremallera y botón.

Unos shorts que nuestra querida Vecina ha combinado con un jersey crudo con calados que es perfecto para darle el toque más veraniego y casual. Pero nosotras también nos imaginamos estos shorts con un caftán para darle un rollo más ibicenco o con un body básico en negro en blanco y unas sandalias negras de tacón para una noche con amigas en cualquier ciudad de España este verano.